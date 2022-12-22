石門水庫入園車輛免收費民眾 免重申請優惠延長明年底

桃園石門水庫為知名景點，今年4月入園人工收費改為電子AI車牌辨識方式收費，並提高停車費用，引地方反彈，最終協商鄰近的7個鄉鎮區每年1人及自己名下1輛車輛經登記後可享1年免費進出；北區水資源局表示，今年已登記免費的民眾將延長至明年底，落實簡民政策。

石門水庫入園改電子收費集水區居民免收費優惠先前因車籍問題屢傳爭議，最終協調讓設籍在桃園復興、大溪、龍潭，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉民眾，每年1人及自己名下1輛車輛經登記後可享1年免費進出。

不過免費民眾每年需重新申請1次全年免費入園優惠，北水局今表示，電子收費有效縮短民眾車輛進出園區時間，且提供多元支付方式繳費，實施至今受到民眾好評。

北水局說，經與市府協商後，今年已登錄免收車輛費者，免費期限延至明年底，落實簡民政策；不過收費系統設定需求，在本月24至31日暫停受理新申辦案件，欲申請民眾明年可持身分證正本及行照於坪林服務站辦理。