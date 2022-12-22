快訊

眼睛業障重？鄉林賴正鎰：房價高漲是假象 真相藏在這裡

石門水庫入園車輛免收費民眾 免重申請優惠延長明年底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園石門水庫入園車輛已申請免收停車費民眾，無需重新申請可延長至明年。圖／報系資料照
桃園石門水庫入園車輛已申請免收停車費民眾，無需重新申請可延長至明年。圖／報系資料照

桃園石門水庫為知名景點，今年4月入園人工收費改為電子AI車牌辨識方式收費，並提高停車費用，引地方反彈，最終協商鄰近的7個鄉鎮區每年1人及自己名下1輛車輛經登記後可享1年免費進出；北區水資源局表示，今年已登記免費的民眾將延長至明年底，落實簡民政策。

石門水庫入園改電子收費集水區居民免收費優惠先前因車籍問題屢傳爭議，最終協調讓設籍在桃園復興、大溪、龍潭，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉民眾，每年1人及自己名下1輛車輛經登記後可享1年免費進出。

不過免費民眾每年需重新申請1次全年免費入園優惠，北水局今表示，電子收費有效縮短民眾車輛進出園區時間，且提供多元支付方式繳費，實施至今受到民眾好評。

北水局說，經與市府協商後，今年已登錄免收車輛費者，免費期限延至明年底，落實簡民政策；不過收費系統設定需求，在本月24至31日暫停受理新申辦案件，欲申請民眾明年可持身分證正本及行照於坪林服務站辦理。

石門水庫 桃園 新竹

延伸閱讀

桃園現代溫泉養生聖地「石門湯旅」鑿井動土

石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啟用 再也不怕颱風淤沙

曾文水庫集水區「495天沒大雨」 上午部分地區終於下大雨

低溫降雨！石門水庫蓄水率竟破百 到農曆春節供水無虞

相關新聞

78歲果農佘正勇獲竹縣寶山椪柑王 評鑑甜度平均12度

冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產，今年受氣候影響，總產量約789公噸，較往年減少2到3成，但品質依舊在水準之上；鄉...

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

桃園市準市長張善政25日上任，日前公布團隊副市長、秘書長、副秘書長和局處長名單後，據指出，尚未公布的團隊重要職務，桃園大...

連鎖餐廳竟上一盤吃過的毛豆 苗縣府稽查開單限期改善

苗栗縣頭份市一間韓式餐廳用餐，有網友爆料本周一用餐時，店家上的一盤毛豆，入口多根還是沒吃著豆子才驚覺有異，懷疑整盤毛豆是...

高虹安上任前夕再會楊文科 新竹縣市跨域合作起手式

準新竹市長高虹安今早現身新竹縣，分別拜會新竹縣議會和新竹縣政府，針對新竹縣、市長久存在交通與廢棄物處理等迫切問題進行「新...

高虹安拜會楊文科獲共識 成立新竹縣市跨域平台

新竹市長當選人高虹安今天拜會新竹縣長楊文科，討論交通與廢棄物處理等跨區域問題，雙方共識，未來將成立跨域平台，隨時討論、解...

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選後持續引發效應衝擊到國民黨正副議長選舉分裂。余...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。