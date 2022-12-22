桃園Eco-Schools冠全台 黑松綠+校園計畫助多校認證

環保署日前舉辦111年度「臺美生態學校Eco-Schools」認證表揚，黑松教育基金會「綠+校園計畫」夥伴學校桃園市大安國小獲頒最高榮譽綠旗再認證，而長庚國小、德龍國小也分別獲銀牌、銅牌肯定。

桃園成為全台Eco-Schools小學認證數量首位。黑松教育基金會鼓勵師生自發檢視校園周遭的環境問題，並以行動解決方案提升學子的環境意識及土地關懷、培養自主解決問題的能力，也舉辦多元培力工作坊活動，透過有系統的步驟規畫為夥伴學校持續蓄積發展生態學校的能量。