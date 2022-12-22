華山基金會募年節 苗栗公私立單位響應
華山基金會發起2023常年服務及第20屆「愛老人，愛團圓」公益行動，縣政府等公、私立單位今天舉辦「冬至寒冬暖送愛、百兔齊聚賀新春」關懷弱勢長輩活動，號召捐助年菜守護獨居老寶貝。
「冬至寒冬暖送愛、百兔齊聚賀新春」今天在縣府第一辦公大樓大廳登場，副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會議長鍾東錦太太陳美琦擔任公益大使，鄧桂菊代表縣府捐助10萬元，並偕同來賓在春節燈籠題字祈福，號召社會各界攜手做愛心、幸運一整年。
響應參加活動包括台灣中油公司探採事業部，及信邦電子、京元電子、台灣電力公司苗栗營業處、上林藥師藥局、冠軍磁磚、明峰科技、欣晏有限公司、後龍萬善祠（百姓公）等單位，縣議員余文忠、曾玟學、陳光軒、黎煥強等人到場。
華山基金會指出，「愛老人，愛團圓」捐款，每人1950元，其中，1250元送愛到家服務，船上700元愛心年菜，因疫情影響，社福單位募款普遍艱難，期盼各界伸出溫暖援手，透過基金會線上捐款成為老寶貝的守護天使，愛心電話037-373627。
鄧桂菊說，今年春節連假有10天，獨居長輩尤應受到關懷與照顧，希望社會各界踴躍發揮愛心，捐助年菜讓這些長輩過個好年，大家一起做愛心，相信會幸運一整年，平安喜樂，做生意的業績長紅，從政者深得民心、任務達標。
陳美琦表示，未來不論在日照、長照或社區關懷據點各領域，都會持續強化並使其更臻完善，讓更多銀髮族獲得更優質的關懷，活得更快樂而且有尊嚴，她也號召更多企業和熱心人士，加入關懷獨居長輩的行列，企業甚至可考慮為員工加薪讓他們過好年，還可以留住更多在地青年才俊，為家鄉打拚。
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