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78歲果農佘正勇獲竹縣寶山椪柑王 評鑑甜度平均12度

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉椪柑正盛產，鄉公所與農會為了促銷寶山農特產，今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑與農產品展售。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉椪柑正盛產，鄉公所與農會為了促銷寶山農特產，今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑與農產品展售。記者王淑君／攝影

冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產，今年受氣候影響，總產量約789公噸，較往年減少2到3成，但品質依舊在水準之上；鄉公所與農會為了促銷寶山農特產，今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑與農產品展售，評鑑結果出爐，甜度平均12度，最高達13.6度，由78歲果農佘正勇獲特等獎。

副縣長陳見賢表示，柑橘是新竹縣分布最廣、產量最高、產值最大的農作物，全年柑桔類作物面積總計約2250公頃，椪柑種植面積約223公頃，年產量3433公噸，寶山鄉多為山坡地，日照充足、排水性佳，因此所生產的椪柑甜美多汁，成為要的年節伴手禮。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山鄉栽種柑橘面積約323多公頃，其中椪柑種植面積約52公頃；隨著進入冬季，寶山鄉一口柑、砂糖橘、帝王柑、三寶柑、柳丁等進入採收的季節，12月中下旬則是柑橘類第二大產量的椪柑開始產季，今年受到乾旱影響，果粒雖偏小，但品質、甜度都高。

桃園區農業改良場施伯明博士表示，評鑑方式以外觀色澤、果肉質地、口感風味及甜度為評比，今年因氣候不穩定，10月驟冷、11月變熱，溫度變化大，導致柑橘口感較乾，但品質依舊有水準，平均甜度在12度以上。

在評鑑中獲得特等獎，摘下椪柑王寶座的果農佘正勇，已經高齡78歲，退休後就全身心投入柑橘栽種，堅持使用有機肥料，不用除草劑除草，用心照料生產出的品質上等的柑橘，他已多次榮獲評鑑大獎，每年一收成，就被搶購一空。

寶山鄉農會分享挑選柑橘秘訣，果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳，民眾可至寶山鄉農會農民直銷站購買，或撥打直銷站店電話(03)5201119分機17訂購。

新竹縣寶山鄉優質椪品質評鑑成績如下：

佘正勇 特等獎

劉瑞漢 頭等獎

劉瑞錦 貳等獎

劉錦龍 貳等獎

楊新發 參等獎

劉慶榮 參等獎

葉鏡紅 參等獎

鄒年正 優等獎

江日慶 優等獎

劉文斌 優等獎

李永興 優等獎

椪柑評鑑方式以外觀色澤、果肉質地、口感風味及甜度為評比。記者王淑君／攝影
椪柑評鑑方式以外觀色澤、果肉質地、口感風味及甜度為評比。記者王淑君／攝影
冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產。記者王淑君／攝影
冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產。記者王淑君／攝影
挑選柑橘秘訣，果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳。記者王淑君／攝影
挑選柑橘秘訣，果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳。記者王淑君／攝影
時序入冬天，正是新竹縣柑橘產季。記者王淑君／攝影
時序入冬天，正是新竹縣柑橘產季。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉農會今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑，果農佘正勇（左4）榮獲特等獎，榮登椪柑王。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉農會今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑，果農佘正勇（左4）榮獲特等獎，榮登椪柑王。記者王淑君／攝影
寶山鄉椪柑品質評鑑今天在新竹縣府大廳舉辦。記者王淑君／攝影
寶山鄉椪柑品質評鑑今天在新竹縣府大廳舉辦。記者王淑君／攝影

柑橘 椪柑 農會

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