78歲果農佘正勇獲竹縣寶山椪柑王 評鑑甜度平均12度

冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產，今年受氣候影響，總產量約789公噸，較往年減少2到3成，但品質依舊在水準之上；鄉公所與農會為了促銷寶山農特產，今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑與農產品展售，評鑑結果出爐，甜度平均12度，最高達13.6度，由78歲果農佘正勇獲特等獎。

副縣長陳見賢表示，柑橘是新竹縣分布最廣、產量最高、產值最大的農作物，全年柑桔類作物面積總計約2250公頃，椪柑種植面積約223公頃，年產量3433公噸，寶山鄉多為山坡地，日照充足、排水性佳，因此所生產的椪柑甜美多汁，成為要的年節伴手禮。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山鄉栽種柑橘面積約323多公頃，其中椪柑種植面積約52公頃；隨著進入冬季，寶山鄉一口柑、砂糖橘、帝王柑、三寶柑、柳丁等進入採收的季節，12月中下旬則是柑橘類第二大產量的椪柑開始產季，今年受到乾旱影響，果粒雖偏小，但品質、甜度都高。

桃園區農業改良場施伯明博士表示，評鑑方式以外觀色澤、果肉質地、口感風味及甜度為評比，今年因氣候不穩定，10月驟冷、11月變熱，溫度變化大，導致柑橘口感較乾，但品質依舊有水準，平均甜度在12度以上。

在評鑑中獲得特等獎，摘下椪柑王寶座的果農佘正勇，已經高齡78歲，退休後就全身心投入柑橘栽種，堅持使用有機肥料，不用除草劑除草，用心照料生產出的品質上等的柑橘，他已多次榮獲評鑑大獎，每年一收成，就被搶購一空。

寶山鄉農會分享挑選柑橘秘訣，果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳，民眾可至寶山鄉農會農民直銷站購買，或撥打直銷站店電話(03)5201119分機17訂購。

新竹縣寶山鄉優質椪品質評鑑成績如下：

佘正勇 特等獎 劉瑞漢 頭等獎 劉瑞錦 貳等獎 劉錦龍 貳等獎 楊新發 參等獎 劉慶榮 參等獎 葉鏡紅 參等獎 鄒年正 優等獎 江日慶 優等獎 劉文斌 優等獎 李永興 優等獎

椪柑評鑑方式以外觀色澤、果肉質地、口感風味及甜度為評比。記者王淑君／攝影

冬天是柑橘產季，新竹縣寶山鄉椪柑正盛產。記者王淑君／攝影

挑選柑橘秘訣，果形完整、圓潤的柑橘，代表水分充足，同時皮薄且表皮有光澤較佳。記者王淑君／攝影

時序入冬天，正是新竹縣柑橘產季。記者王淑君／攝影

新竹縣寶山鄉農會今天在縣府大廳舉辦椪柑品質評鑑，果農佘正勇（左4）榮獲特等獎，榮登椪柑王。記者王淑君／攝影