快訊

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在「這2天」

害總統出糗？南蘇丹總統公開典禮上尿失禁 網傳警方追捕攝影記者

賴副總統參訪義美龍潭廠 盼政府學習循環經濟技術

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
賴清德今參訪致詞表示，義美的循環經濟技術值得政府學習。記者翁唯真／攝影
賴清德今參訪致詞表示，義美的循環經濟技術值得政府學習。記者翁唯真／攝影

副總統賴清德今下午參訪義美食品公司龍潭廠新落成的生機、生醫中心大樓等，原定陪同的桃園市長鄭文燦卻以私人行程為由，臨時取消。賴清德致詞表示，義美循環經濟做得相當好，希望經濟部工業局、行政院農委會能跟義美請教。

賴清德指出，感謝義美公司這些來對台灣產業貢獻，他特別研究過義美創立時就訂定企業精神，公司文化真誠實在，獲得消費者信賴永續經營；加上義美符合食品、農業及環境等安全，並響應全球2050年的零碳排目標，相當不簡單，園區的新生產量能增加，用電並未增加，非常了不起。

賴清德也參訪斥資30億興建的地下一層及地上十層的生機生醫中心，義美建置大型離峰儲冰系統及2套全長45公尺、直徑2.5公尺的冷凍真空乾燥系統；義美也將生技結合循環經濟，研發全蛋、全果及全株利用技術，將農業廢棄物循環利用萃取出高價值保健成分，達到零浪費。

賴清德說，義美生產技術不斷研發創新，且循環經濟做得相當好，也希望經濟部工業局能跟義美請教，針對台灣目前現況，像稻穀、蛋殼怎麼再利用，挑幾項形成一個計畫，工業及農委會等相關部會來研究，中央地方一起合作，不僅達到環境保護，也是農民唯一一條出路，否則生產成本增加，農民年齡老化及天災衝擊等問題，希望能請教循環經濟相關內容。

義美食品股分有限公司龍潭廠新落成的生機．生醫中心大樓斥資30億興建。記者翁唯真／攝影
義美食品股分有限公司龍潭廠新落成的生機．生醫中心大樓斥資30億興建。記者翁唯真／攝影

賴清德 農民

延伸閱讀

賴清德選黨魁政見會讓黨員發言 綠委：傾聽基層很重要

賴清德首場政見說明會點名黑金 王鴻薇籲綠營認真面對

競選民進黨主席座談會 余天：未來總統就是賴清德，沒別人了

賴清德選黨主席 首站到新北與黨員座談

相關新聞

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

桃園市準市長張善政25日上任，日前公布團隊副市長、秘書長、副秘書長和局處長名單後，據指出，尚未公布的團隊重要職務，桃園大...

連鎖餐廳竟上一盤吃過的毛豆 苗縣府稽查開單限期改善

苗栗縣頭份市一間韓式餐廳用餐，有網友爆料本周一用餐時，店家上的一盤毛豆，入口多根還是沒吃著豆子才驚覺有異，懷疑整盤毛豆是...

高虹安上任前夕再會楊文科 新竹縣市跨域合作起手式

準新竹市長高虹安今早現身新竹縣，分別拜會新竹縣議會和新竹縣政府，針對新竹縣、市長久存在交通與廢棄物處理等迫切問題進行「新...

高虹安拜會楊文科獲共識 成立新竹縣市跨域平台

新竹市長當選人高虹安今天拜會新竹縣長楊文科，討論交通與廢棄物處理等跨區域問題，雙方共識，未來將成立跨域平台，隨時討論、解...

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選後持續引發效應衝擊到國民黨正副議長選舉分裂。余...

高虹安第2波小內閣 柯文哲機要秘書出任行政處長

新竹市長當選人高虹安今天公布第二波小內閣名單，包含曾任台北市長柯文哲市長室機要秘書謝泊泓出任行政處長，以及稅務局長、環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。