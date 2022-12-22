賴副總統參訪義美龍潭廠 盼政府學習循環經濟技術

副總統賴清德今下午參訪義美食品公司龍潭廠新落成的生機、生醫中心大樓等，原定陪同的桃園市長鄭文燦卻以私人行程為由，臨時取消。賴清德致詞表示，義美循環經濟做得相當好，希望經濟部工業局、行政院農委會能跟義美請教。

賴清德指出，感謝義美公司這些來對台灣產業貢獻，他特別研究過義美創立時就訂定企業精神，公司文化真誠實在，獲得消費者信賴永續經營；加上義美符合食品、農業及環境等安全，並響應全球2050年的零碳排目標，相當不簡單，園區的新生產量能增加，用電並未增加，非常了不起。

賴清德也參訪斥資30億興建的地下一層及地上十層的生機生醫中心，義美建置大型離峰儲冰系統及2套全長45公尺、直徑2.5公尺的冷凍真空乾燥系統；義美也將生技結合循環經濟，研發全蛋、全果及全株利用技術，將農業廢棄物循環利用萃取出高價值保健成分，達到零浪費。