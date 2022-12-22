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楊梅區公所將取得使照 克服上浮問題明年1月竣工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅區公所主體工程完工，預計1月取得使用執照。記者翁唯真／攝影
楊梅區公所主體工程完工，預計1月取得使用執照。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅區公所因已使用60多年，建築物老舊及有耐震係數不足等疑慮，市府經多方協調於2019年5月原地重建，興建一棟地下3層、地上6層樓建築，內部有多樣空間，地下停車場提供250席汽車及145席機車格，建築總經費7億8416萬元，工程預計於明年1月竣工及取得使用執照。

桃園市長鄭文燦、內政部民政司長呂清源及交通部政務次長陳彥伯等皆出席，桃園楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程竣工前視察，鄭文燦表示，楊梅地區屬淺山地形，因此行政園區大樓打造1、2樓層雙入口，1樓主要出入口位於西側大成路方向，2樓主要出入口則規劃於南側中山路方向，建築以深淺灰色系列材料為主軸，另搭配溫暖的清水紅磚牆，喚起楊梅老市街的記憶與展現客家特色。

桃市府新建工程處表示，大樓內部規畫1至4樓為主要辦公洽公空間，5樓為會議室及可容納600人的活動中心，頂樓則打造為空中花園，2至4樓採挑空設計，打破樓層關係。

鄭文燦指出，工程基地去年8月因地下水層隆起而「上浮」傾斜，最終增加載重混凝土灌漿、增設抽水井及水位觀測系統，並設地錨穩住結構體。

鄭文燦說，工程總經費約7億8416萬元，其中由內政部補助1億元、交通部公路總局補助約1億1373萬元，目前大樓主體已順利完成，預計於明年1月竣工並取得使用執照。

而位於楊梅區公所對面的楊梅警分局，鄭文燦也期望下一任市府的改建目標，依照目前推動期程逐步完成。

鄭文燦今視察桃園楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程狀況。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今視察桃園楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程狀況。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 建築

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