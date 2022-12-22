連鎖餐廳竟上一盤吃過的毛豆 苗縣府稽查開單限期改善

苗栗縣頭份市一間韓式餐廳用餐，有網友爆料本周一用餐時，店家上的一盤毛豆，入口多根還是沒吃著豆子才驚覺有異，懷疑整盤毛豆是客人吃完的空莢，經反映後店家坦承疏失並認錯願補償免單，但仍難平內心的噁心感；苗栗縣衛生局今天上午派員前往稽查，並要求店家限期改善，而店家也下架毛豆菜品。

一名彭姓女網友昨在「爆怨公社」潰發文，她和丈夫19日前往頭份一間韓式連鎖餐廳用餐，店家照例先上小菜，其中有她最愛吃的毛豆，興奮的夾一根入口，卻吸咬不出毛豆，就連她丈夫也入口測試，確定也是空豆莢，夫妻兩人仔細檢查盤中的毛豆竟然全是空的，當下直覺是人家吃過的殘料，深感噁心。

彭女不滿的直問服務生：這是人家吃過的吧？店員隨即端走，並由店家經理出面說明，並安撫「請給他們一點時間釐清」，讓她們先用餐，沒多久店經理透過監視畫面認坦承疏失，說是服務生「誤放」。

網友紛紛留言「哇靠…噁爆了啊」、「我覺得這輩子對毛豆有陰影了」、「光看妳的敘述，我就好想吐」、「天啊，光想像我都要吐了」、「好噁心，這根本是低級錯誤」。

苗栗縣政府衛生局也接獲陳情，今天上午派員前往被投訴的涓豆腐尚順店稽查，經現場稽查環境GHP查核結果，發現有分裝食材未完整包覆，製備流程有污染之虞，已開立限期改善，需於12/29日前改善完成，倘未於期限內改善，則依照違反食安法處罰。另員工加強教育訓練部分，也需於期限內辦理並檢附資料備查。

女店長低調表示，相關情事將由台北總公司對外統一發言，但發生該事件後，已緊急將毛豆菜品下架，暫不再提供，對於顧客深感抱歉，會再加強作業流程及員工教育訓練。