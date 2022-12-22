選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選後持續引發效應衝擊到國民黨正副議長選舉分裂。余邦彥今天拋出震撼彈在臉書貼出因「個人因素」退出國民黨的聲明書，兼任黨部主委的議長許修睿正盡全力慰留中。

國民黨新竹市黨部今天中午回應，對國民黨新竹市議會副議長宣布退黨一事，市黨部確實已收到副議長余邦彥申請退黨文件，目前主委許修睿正盡全力慰留，許主委特別強調「國民黨沒有分裂的本錢」。

余邦彥今天臉書貼出退黨聲明書，寫下因為「個人因素」將於2022年12月22日退出國民黨，余邦彥向媒體證實該聲明書是他自己所貼。本報致電余邦彥尚未獲回應。

新竹市議會下屆議會正副議長龍頭之爭，現任正副議長許修睿、余邦彥早就表態連任，但余邦彥選前支持民眾黨的市長候選人高虹安，當初被國民黨支持者罵「背骨」，國民黨市長落選人林耕仁日前開記者會也意有所指，要求黨中央正視處理。

有藍營人士認為，余邦彥選前是因為「下架民進黨」考量才公開支持民眾黨的高虹安，最後順利達成目標，但隨之而來的正副議長選舉，黨內兩度「假投票」的結果，第一次未完成，昨天第二次假投票以2票之差敗給議員陳慶齡，確實讓余感到沮喪。

至於余邦彥是否參選副議長到底？余邦彥尚未做出最新回應，動向仍不得而知，但距離正副議長投票還有3天，變化仍相當大。

民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋說，下屆竹市議會民眾黨有2席議員，在正副議長選舉上，會希望跟國民黨合作，同時也會重視情義原則。地方解讀，民眾黨2席議員應會支持許修睿與余邦彥連任正副議長。