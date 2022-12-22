快訊

直播／較上周同期增加23.6%！本土新增19798例、境外93例 41人死亡

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥（右二）選前參與高虹安選前之夜活動。記者季相儒／攝影
國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥（右二）選前參與高虹安選前之夜活動。記者季相儒／攝影

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選後持續引發效應衝擊到國民黨正副議長選舉分裂。余邦彥今天拋出震撼彈在臉書貼出因「個人因素」退出國民黨的聲明書，兼任黨部主委的議長許修睿正盡全力慰留中。

國民黨新竹市黨部今天中午回應，對國民黨新竹市議會副議長宣布退黨一事，市黨部確實已收到副議長余邦彥申請退黨文件，目前主委許修睿正盡全力慰留，許主委特別強調「國民黨沒有分裂的本錢」。

余邦彥今天臉書貼出退黨聲明書，寫下因為「個人因素」將於2022年12月22日退出國民黨，余邦彥向媒體證實該聲明書是他自己所貼。本報致電余邦彥尚未獲回應。

新竹市議會下屆議會正副議長龍頭之爭，現任正副議長許修睿、余邦彥早就表態連任，但余邦彥選前支持民眾黨的市長候選人高虹安，當初被國民黨支持者罵「背骨」，國民黨市長落選人林耕仁日前開記者會也意有所指，要求黨中央正視處理。

有藍營人士認為，余邦彥選前是因為「下架民進黨」考量才公開支持民眾黨的高虹安，最後順利達成目標，但隨之而來的正副議長選舉，黨內兩度「假投票」的結果，第一次未完成，昨天第二次假投票以2票之差敗給議員陳慶齡，確實讓余感到沮喪。

至於余邦彥是否參選副議長到底？余邦彥尚未做出最新回應，動向仍不得而知，但距離正副議長投票還有3天，變化仍相當大。

民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋說，下屆竹市議會民眾黨有2席議員，在正副議長選舉上，會希望跟國民黨合作，同時也會重視情義原則。地方解讀，民眾黨2席議員應會支持許修睿與余邦彥連任正副議長。

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，余邦彥今天拋出震撼彈在臉書貼出因「個人因素」退出國民黨的聲明書。圖／取自余邦彥臉書
國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，余邦彥今天拋出震撼彈在臉書貼出因「個人因素」退出國民黨的聲明書。圖／取自余邦彥臉書

余邦彥 國民黨

延伸閱讀

藍竹市正副議長假投票 許修睿、陳慶齡勝出

竹市藍正副議長假投票 許修睿14票全拿、陳慶齡8票過半

新竹市議員當選名單／62人搶34席！「他」首參選豪取9081票 成全市第1高

高虹安選前之夜 副議長余邦彥再度到場力挺

相關新聞

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥在選前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選後持續引發效應衝擊到國民黨正副議長選舉分裂。余...

高虹安第2波小內閣 柯文哲機要秘書出任行政處長

新竹市長當選人高虹安今天公布第二波小內閣名單，包含曾任台北市長柯文哲市長室機要秘書謝泊泓出任行政處長，以及稅務局長、環境...

苗栗卓蘭鎮公所不埋單！140線高架橋取消區間測速卡關

苗栗縣道140線區間測速問題爭議不休，取消16至23公里高架路段區間測速案沸沸揚揚，但需要300至600萬元費用，卓蘭鎮...

70年新竹市議會裝修重生 獲美國繆思設計大獎銀獎肯定

有70年歷史的新竹市議會議事大樓今年完成室內裝修，保留建物原始的三角形簡易鋼桁架和木製屋頂椽子成為最大亮點，近日2022...

苗栗縣有線電視收視費用明年不變 A案200元B案560元

苗栗縣明年有線廣播電視系統收視費用維持不變，吉元、信和有線電視股份有限公司方案A費用每月200元，可收視27個頻道，方案...

代表會換屆前夕壓力大 通霄今三讀通過112年總預算案

苗栗縣通霄鎮民代表會今天上午繼續審議112年總預算案，有關台電回饋金的使用名義，多數代表一直認為應該悉數應用在社會福利上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。