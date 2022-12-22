高虹安拜會楊文科獲共識 成立新竹縣市跨域平台
新竹市長當選人高虹安今天拜會新竹縣長楊文科，討論交通與廢棄物處理等跨區域問題，雙方共識，未來將成立跨域平台，隨時討論、解決縣市問題。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣市長久存在交通與廢棄物處理等，迫切需要解決的跨區域問題，高虹安今天拜會楊文科，討論相關議題。
楊文科說，感謝高虹安上任前，就到新竹縣交流、溝通，這次會談共識包含，由新竹縣市政府及新竹科學園區管理局、同業公會等單位，成立跨域平台，隨時討論、解決問題。雙方指定由秘書長為對接窗口。
高虹安表示，有關未來雙方如何合作機制，在會談中都有良好默契，也訂定合作方式，相信能對大新竹生活圈更好，目前先把合作做好，雙方能有好的溝通基礎。
會中也談到廢棄物處理方式，新竹縣政府請新竹市府協助垃圾處理量恢復為每日150噸等，楊文科說，垃圾處理問題盼能最優先處理，將成為新竹縣市合作最好的起手式。
對此，高虹安回應，焚化垃圾後的爐渣等問題，也是新竹市需解決部分，將和環保局詳細討論，以尋求能互惠的角度處理。此外，有關輕軌議題部分，因面向眾多，包含預算、運量計算、營運成本等，需再仔細計議。
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