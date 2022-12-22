苗栗卓蘭鎮公所不埋單！140線高架橋取消區間測速卡關

苗栗縣道140線區間測速問題爭議不休，取消16至23公里高架路段區間測速案沸沸揚揚，但需要300至600萬元費用，卓蘭鎮長詹錦章認為公所沒有理由埋單，全案陷入僵局。

苗栗縣道路交通安全聯席會報今天開會，討論140線區間測速執法路段改善提案，卓蘭鎮公所認為非屬公所應評估之事項，應以道路權管單位對於道路使用

性、安全性及生態保育情形，全盤檢討並持續與地方溝通、協調，取得平衡再執行，區間測速研議設施增設及遷移，公所沒有相關預算難以配合。

詹錦章受訪指出，140線一度是石虎路殺熱區，縣府等單位因保育議題，設置區間測速系統，地方自始至終都反對，尤其是高架橋路段，石虎不太可能會跑上去，但依然設置區間測速，且公所也非路權單位，沒有理由埋單，何況卓蘭以農業為主，300至600萬元難以負擔。

140線區間測速問題，選舉前備受注目，幾組人馬會同縣府農業處、工務處等單位勘察，當時初步決議撤除140線16至23公里高架路段區間測速，至於平面路段及23至25公里路段，相關單位研議方法取得交通安全、避免石虎棲地破碎化間平衡。

道安會報上個月開會討論，決議請卓蘭鎮公所配合辦理，今天道安會報後續討論，公所與會代表轉達詹錦章的意見，全案再度卡關，主持會議的縣府參議徐榮隆裁示，請公所設法爭取經費支應。