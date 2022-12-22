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70年新竹市議會裝修重生 獲美國繆思設計大獎銀獎肯定

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議長許修睿分享由陳柏宏建築師設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。圖／市議會提供
新竹市議長許修睿分享由陳柏宏建築師設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。圖／市議會提供

有70年歷史的新竹市議會議事大樓今年完成室內裝修，保留建物原始的三角形簡易鋼桁架和木製屋頂椽子成為最大亮點，近日2022美國繆思設計大獎MUSE DESIGN AWARDS得獎公布傳回捷報，由陳柏宏建築師設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案一舉榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。

新竹市議會議事大樓1953年興建至今，是一座已經將近70年的歷史建物。議長許修睿有感建築老舊，關係到議員開會與結構安全，決定進行內外整修，除了加強結構與安全設備之外，在室內裝修部分利用三樓原本閒置休息室空間，規畫團體貴賓接待室與媒體發布中心。

最特別的是三樓屋頂的部分，在建築師的建議下拆除既有天花板露出屋頂結構，許修睿也決定保留70年前的三角形簡易鋼桁架和木製屋頂椽子，讓更多人了解這座歷史建物的原始風貌，創造空間再生與新舊空間的歷史對話，呈現議會大樓的時代風格。

議會指出，整建工程是由陳柏宏建築師設計、好士達營造承包工程，總工程款約4500萬元。今年完工啟用之後，受到許多拜訪團體、貴賓的讚許，2022年繆思設計大獎收到來自世界各國的作品，新竹市議會議事大樓室內整修案在六千多份的參賽作品脫穎而出，相當可貴。

許修睿說，特別恭喜與感謝陳柏宏建築師的精心設計，與工程單位的安全施工，工程期間造成議員與職員工些許的不便，但是成果是值得的。更重要的是，新竹市議會議事大樓終於拿到使用執照，符合法規需求，讓大家安心在議事大樓開會與辦公。

由陳柏宏建築師設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。圖／市議會提供
由陳柏宏建築師設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。圖／市議會提供

建築 新竹

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