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苗栗縣有線電視收視費用明年不變 A案200元B案560元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣明年有線廣播電視系統收視費用維持不變，吉元、信和有線電視股份有限公司方案A費用每月200元，可收視27個頻道，方案B每月收視費用560元，可收視約130個頻道，並提供長期繳費優惠。

苗栗縣審議委員會邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者開會，審議吉元、信和經營狀況、提報費率資料，考量業者成本、數位化進展、分組付費機制規畫、傳播本國文化節目實施方案、數位加值服務推展計畫、地方頻道之執行情形，及提供高畫質播送頻道數目等，縣府今天公告，明年均維持今年收費標準，不予調整。

每月每戶基本收視費用，方案A200元，可收視27個頻道，方案B560元，可收視約130個頻道，季繳1665元，半年繳3270元，年繳6420元，不得對同戶分機，另收基本頻道收視費用，此外，低收入戶免費，並酌予優惠裝機。

苗栗縣政府公告明年有線廣播電視系統收視費用，與今年相同維持不變。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公告明年有線廣播電視系統收視費用，與今年相同維持不變。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 低收入戶

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