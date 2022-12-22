苗栗縣有線電視收視費用明年不變 A案200元B案560元

苗栗縣明年有線廣播電視系統收視費用維持不變，吉元、信和有線電視股份有限公司方案A費用每月200元，可收視27個頻道，方案B每月收視費用560元，可收視約130個頻道，並提供長期繳費優惠。

苗栗縣審議委員會邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者開會，審議吉元、信和經營狀況、提報費率資料，考量業者成本、數位化進展、分組付費機制規畫、傳播本國文化節目實施方案、數位加值服務推展計畫、地方頻道之執行情形，及提供高畫質播送頻道數目等，縣府今天公告，明年均維持今年收費標準，不予調整。