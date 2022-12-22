竹市新建納骨塔即日起受理登記 預定明年2月1日抽籤

新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」今日起開放受理民眾登記。新竹市政府表示，「永恆之丘」自12月22日起至明年1月19日止受理民眾申請骨灰櫃位登記抽籤，預定明年2月1日抽出選位順序，並預計於2月15日起依抽出選位順序開始選位，神主牌位則於2月17日起開始受理申請，民眾可備妥相關文件前往殯葬管理所申請。

代理市長陳章賢指出，為紓解塔位不足及考量過去大眾普遍對納骨塔的印象充滿陰暗及恐懼感，自前市長林智堅於任內著手新建竹市第4座納骨塔「永恆之丘」，增加4萬餘個塔位，並透過設計美學傳遞生命永恆意義。

市府民政處長顏章聖表示，永恆之丘榮獲2019年「國家卓越建設最佳規劃設計類金質獎」，並於2022年勇奪「德國紅點設計獎」、「金點設計獎－年度最佳設計獎」及「公共工程委員會金質獎特優獎項」等大獎，為台灣最具藝術美感的納骨塔，興建期間已有相當多民眾詢問，今天起開放民眾申請登記。

殯葬管理所表示，目前華嚴堂地下室暫厝骨灰數已達七百餘個，為避免排隊擁擠、耗費民眾時間，有意願民眾登記後，依入塔先後順序安排選位順序，其餘民眾則以抽籤方式安排選位順序，有意願民眾可在明年1月19日前至殯葬管理所申請登記取得選位抽籤資格。

市府民政處預計於明年2月1日公開抽出選位順序，並公告選位時間，預計自2月15日起開始選位，神主牌位則於明年2月17日起開始受理申請。

民政處表示，永恆之丘可提供四萬三千多個塔位，使用規費標準已於今年3月經議會通過，依樓層及高度不同，市民使用規費分別為2萬至4萬元，外縣市民眾使用則須收取八倍費用。

此外，永恆之丘亦有「一櫃雙罐」塔位，即一櫃可放置雙骨灰罐，且僅收取一櫃費用，欲了解相關資訊可至新竹殯葬管理所網站查詢或洽詢（03）5303768、5220179。