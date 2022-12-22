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高虹安第2波小內閣 柯文哲機要秘書出任行政處長

中央社／ 新竹市22日電
高虹安的市府行政處長一職則由曾擔任台北市長柯文哲市長室機要秘書的謝泊泓出任。圖／高虹安辦公室提供
高虹安的市府行政處長一職則由曾擔任台北市長柯文哲市長室機要秘書的謝泊泓出任。圖／高虹安辦公室提供

新竹市長當選人高虹安今天公布第二波小內閣名單，包含曾任台北市長柯文哲市長室機要秘書謝泊泓出任行政處長，以及稅務局長、環境保護局長等職務名單。

高虹安辦公室今天發布新聞稿指出，為讓市政團隊快速上線，延攬具有優秀資歷和執行力的專業文官，也考量新竹市的市民平均年齡跟人才培育的角度，在行政處長、市長辦公室主任及市府發言人，由年輕新血擔任，盼讓團隊發揮創造力。

桃園市政府地方稅務局副局長蘇蔚芳，出任新竹市政府稅務局長，蘇蔚芳擁有超過35年行政經歷，曾先後在新竹縣市服務，並曾獲108年財政部模範公務人員獎項，過去也協助台灣艾司摩爾公司與荷蘭國稅局租稅協議業務完成簽署。

環境保護局局長則由現任新竹市政府秘書長江盛任回任，江盛任在新竹長年耕耘，且對環保局業務相當熟稔。

行政處長由曾擔任台北市長柯文哲市長室機要秘書的32歲謝泊泓出任，謝泊泓在台北市政府任職期間協助多項跨局處協調與業務，對於行政管考、跨業務單位整合，有高度掌握能力。

市長室主任由市長室機要褚映汝擔任，29歲褚映汝曾任立法委員吳志揚辦公室助理，曾在媒體界任職，有國會及企業歷練，未來對新竹市青年發展事務推動，將成一大助力。

新竹市政府發言人由市長室機要施淑婷擔任，35歲施淑婷過去曾任隆達電子的人力資源管理師，對新竹地方事務熟悉，未來，主要負責相關媒體及地方事務的溝通協調，將為新竹市政推動注入新活水。

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