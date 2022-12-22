苗栗大湖草莓季 元旦連假不塞車攻略報你知！

112年元旦3天連續假期，適逢苗栗縣大湖草莓季，歷年大湖地區周邊道路都有塞車發生，交通部公路總局第二區養護工程處特別提供「元旦連假期間苗栗採草莓不塞車攻略」，避免遊客飽受塞車之苦，遊玩心情打折扣，也冀望大家都能夠快快樂樂出門，平平安安回家。

第二區養護工程處指出，預估台3線大湖地區車潮尖峰時段，將會發生在12月31日及1月1日上午10點至下午6點。經統計歷年交通量熱門時段，客觀研判「上午10:00以前來，讓您不塞車」，同時「10點以後公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採」，藉由時間及空間的分散以疏解道路壅塞狀況，促進外圍地區草莓觀光，推展苗栗縣草莓季。

苗栗採草莓不只有大湖，還有公館、獅潭、南湖地區。為分散車流，建議前往大湖地區採草莓民眾，可分3個行車動線指標，從國道1號苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園；從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園；從中南部來的可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。

路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾也可透過苗124(或苗124丙)、苗130、苗140、苗26及苗52道路等轉接台3線採草莓。

另外也可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運(往大湖或卓蘭方向)或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運(往雪霸國家公園管理處方向)，也可利用自行車探索浪漫台3線之旅。