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新竹市立動物園添新成員！ 3隻梅花鹿「轉學生」亮相

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供

新竹市立動物園增添新成員了！市府今天指出，有3隻梅花鹿遠從墾丁國家公園「轉學」而來，加上動物園原有收容的1隻梅花鹿，4隻梅花鹿高草疏林區歷經隔離、併群及熟悉環境後適應良好，近期已開放見客，歡迎民眾入園尋找梅花鹿優雅的身影。

竹市府產業發展處長許智堡說，動物園原本唯一的梅花鹿是曾接獲通報至民宅救援受困梅花鹿，經檢查發現牠的右前腳疑踩到陷阱而遭截肢，在園區照料療養後無大礙，但因前腳的殘疾已不適合在野外求生，因此決定收留牠，也增添3隻梅花鹿與牠相伴。

動物園主任楊礎遠說，在動物園獸醫和保育員的陪同下，3隻梅花鹿千里迢迢從墾丁國家公園管理處抵達動物園，安排至隔離區域居住，適應新環境並嘗試與園內收容的另1隻跛腳梅花鹿併群生活，在數個月的努力下成功併群，適時於人潮較少的平日安排熟悉展區環境。

楊礎遠也提到，動物園替4隻梅花鹿增設躲避處與餵食區，園方也觀察梅花鹿個性警惕，喜歡群體活動，時常可以看見牠們一起在樹下休息或是走進鵝鴨的水池玩耍，有時候也能看到牠們好奇站在觀察窗前和遊客「大眼瞪小眼」，可愛模樣吸引民眾爭相合照。

動物園說明，台灣梅花鹿是台灣特有亞種，體長約150公分。梅花鹿因為身體上有類似梅花白色斑點而被稱作梅花鹿。1984年起，墾丁國家公園開始積極進行梅花鹿復育工作，目前墾丁國家公園及鄰近地區的野生梅花鹿族群，已達1500餘頭穩定地成長中。

動物園補充，12月起在動物園的高草疏林區可以看見4隻梅花鹿，歡迎民眾入園與新朋友梅花鹿打招呼，在觀察窗一睹梅花鹿優雅可愛的模樣。動物園營業時間為每周一休館，周二至周日早上9點至下午5點。

新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園增添新成員梅花鹿，12月起亮相。圖／新竹市立動物園提供

梅花鹿 動物園 國家公園
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