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獨／檢察官當副手有這意味 高虹安曝也曾想過找黃珊珊

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰賈寶楠／新竹即時報導
新竹市長當選人高虹安昨天接受聯合報專訪，談新竹市府小內閣人選。記者杜建重／攝影
新竹市長當選人高虹安昨天接受聯合報專訪，談新竹市府小內閣人選。記者杜建重／攝影

民眾黨新竹市長當選人高虹安邀高檢署檢察官蔡麗清出任副市長引起討論，高虹安昨天接受聯合報記者獨家專訪，透露外界未察覺的另一個考量，即蔡麗清的任命，自己身陷助理費官司，找檢察官當副手，代表自己將會用高道德標準面對各項施政挑戰，請新竹市民放心。

新竹市政府編制只有一名副市長員額。高虹安說，針對副市長人選有徵詢過學者教授、新竹在地或有家族淵源者及公務體系的事務官，也曾動念近期媒體討論沸沸揚揚的前立委黃國昌、台北市前副市長黃珊珊，甚至台北市長柯文哲等人，「柯市長未來沒工作，是不是來幫忙」，完全不設限。

高虹安特別提到黃珊珊過去在北市府擔任副市長的經驗寶貴，延攬至竹市府一定非常加分，但自己跟柯文哲聊過此事，認為北市首都規模相對大，黃珊珊來新竹市政府是「屈就」或有「降職」的意味，這方面思考較多，因此作罷，也並未實際徵詢黃本人。

高虹安的副市長最終由高檢署檢察官蔡麗清出線，高透露自己跟蔡聊過幾次也一起用餐，認為蔡對法制面熟稔，也是嫉惡如仇性格的檢察官，請檢察官坐鎮市府，將是以「依法行政」作為日後最基礎的施政主軸，避免施政會出現模糊地帶，這將是她倚重蔡麗清的主要原因之一。

「退一萬步說，我個人的爭議，找來檢察官當副手，某種程度也是希望讓市民放心」，高虹安說，除了借重蔡麗清的法治長才和公務體系經驗，她更想讓市民知道，即使自己在助理費案件爭議中就任市長，她也願以高道德標準面對挑戰，施政堅守清廉，找來檢察官擔任副市長有這層宣示意義。

針對小內閣人事布局，高虹安也提到，柯文哲有列出北市府優秀的事務官名單給她，地政局長張治祥有市地重劃等地政、行政豐富經驗因此出線，最近已經開始上工拜會市議會等，「我蠻慶幸的是，這些重要位置都找到了滿意的人選」，小內閣名單將陸續發布，現任市府團隊也會有留任、升任者。

至於高虹安出身科技業，被問到未來是否會針對竹市府設立KPI評比？高回應，公務體系有一定的運作模式，和企業有落差，未來將研議把柯文哲在北市府專案管理作法引進竹市府，參考北市府使用的列管表單，思考如何與竹市府的情況作結合，「不過，工具怎麼用，還是團隊的人比較重要。」

2022大選 高虹安

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