御國華城、上德美居第一名 苗栗績優公寓大廈評選放榜

苗栗縣政府第6屆績優公寓大廈評選成績出爐，評選常勝軍造橋鄉御國華城，社區融洽的氛圍、優美的環境，獲得委員青睞，拿下A組第一，頭份市上德美居小而美，則獲得B組第一。

評選依社區規模、新舊分組，第6屆成績最近出爐，「苗栗宜居社區獎」除獎金外，各獲得5萬元節電補助金，A組第一名御國華城，第二名竹南鎮首馥，B組前三依序上德美居、竹南鎮上磊森上寓所、竹南鎮上磊謙和寓所。另有頭份市美居詠森、竹南鎮東陞樹上景，獲「苗栗優良社區獎」。

縣府工商發展處指出，御國華城是評選的常勝軍，社區委員彼此熟識，事務處理融洽，委員管理上相關書件也不馬虎，因為社區住戶人數不多，經費較透天型少，所以社區積極向公所，環保局等公家機關申請配合補助，社區安全共識也很強烈，位在山坡地下，也積極檢測山坡地位移情形及維護，環境優美吸引人，向社區表達，可能有買賣時能夠通知。

此外，上德美居社區小而美，公設區沒有很多卻也別緻，小小的中庭美化相當用心，利用太陽能板能供應社區用電，更能反應社區節能觀念，委員與駐點物業公司相處融洽，更能共同管理社區提升住戶品質。