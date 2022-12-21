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名醫兄弟合作復健牙科診所 林頌凱：健保看診有品質

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
運動醫學名醫林頌凱（左）與牙醫林傳凱（右）兄弟合作開設首家牙科與復健科結合診所。圖／取自林頌凱臉書
運動醫學名醫林頌凱（左）與牙醫林傳凱（右）兄弟合作開設首家牙科與復健科結合診所。圖／取自林頌凱臉書

國內運動醫學名醫林頌凱與從事牙醫的哥哥林傳凱兄弟情深，原本各自行醫，今年兩人興起合作行醫念頭，在桃園市楊梅區開設埔心永美聯合診所，首家牙科與復健科結合診所，林頌凱今天下午表示，該診所主要看健保門診、收費不會很高，主要希望提供民眾一個有品質、愉悅的就診環境。

聯新國際醫院復健科主任林頌凱在北部行醫，林傳凱在中部牙科連鎖診所服務，兄弟行醫各在一方。林傳凱表示，他與弟弟兩人在運動醫學、牙醫不同科別發展，每年只有過年回家短暫碰面機會，今年4月兩人返回宜蘭掃墓前相聚聊起合作，之後很巧在楊梅埔心租下一間店面做聯合診所，經過7個月規畫和修繕改裝成高級明亮250坪的現代化診所。

林頌凱表示，他是復健科、他哥哥是牙醫，合作機緣是想到年長者的牙齒和行動力非常重要，尤其牙齒吃得好、眼睛看清楚、排泄順暢、腳行動自如、頭腦清楚是人老不易達到界，吃好要牙齒好，能行動要關節骨骼好，兄弟各有專長，合作將復健、牙科門診結合是新的嘗試。

為在楊梅地區做一家令鄉親耳目一新的聯合診所，打造幽雅的空間，主要看健保門診、不會收費很貴，讓鄉親有個愉悅、放鬆的看診，讓鄉親知道原來看健保門診也有這好的就診環境，目的希望幫助年長者生活能動、牙齒好。

這家埔心永美聯合診所也是在地為提供楊梅地區鄉親好的首家牙科、復健科結合診所，在本月中旬開診，預定月底正式開幕，林頌凱表示，兄弟兩人終於有機會在同一診所工作，他哥哥從小對他很好，為建立團隊事業促成這家診所，他哥哥每天台中搭高鐵桃園來回，兩人希望在復健、牙科領域服務桃園鄉親做出口碑。

運動醫學名醫林頌凱（左）與牙醫林傳凱（中）兄弟合作開設首家牙科與復健科結合診所。圖／取自林頌凱臉書
運動醫學名醫林頌凱（左）與牙醫林傳凱（中）兄弟合作開設首家牙科與復健科結合診所。圖／取自林頌凱臉書
運動醫學名醫林頌凱、牙醫林傳凱兄弟楊梅開設埔心永美聯合診所，首家牙科、復健科結合診所。記者曾增勳／翻攝
運動醫學名醫林頌凱、牙醫林傳凱兄弟楊梅開設埔心永美聯合診所，首家牙科、復健科結合診所。記者曾增勳／翻攝
運動醫學名醫林頌凱、牙醫林傳凱兄弟楊梅開設埔心永美聯合診所，首家牙科、復健科結合診所。記者曾增勳／翻攝
運動醫學名醫林頌凱、牙醫林傳凱兄弟楊梅開設埔心永美聯合診所，首家牙科、復健科結合診所。記者曾增勳／翻攝

復健 牙齒 桃園

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