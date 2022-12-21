桃市府創新提案13件獲獎 鄭文燦：提升服務品質

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議，表揚市府「111年創新提案」獲獎局處時表示，今年共徵得58件提案，經初審及複審選出環保局「後湖逐浪天梯計畫」、資科局「紅利桃子」、水務局「下水道管理收費一把罩」、青年局「Youth Dream Life－桃園創新『校園雲社團』永續智慧城」、水務局「線上估驗、快速方便」等5名創新獎及8名點子獎，共計13件獲獎。

鄭文燦表示，環保局「後湖逐浪天梯計畫」範圍從藻礁區到永安漁港約2公里，市府成功爭取中油及台電的支持，總工程經費約2億元，將利用潮差打造全國首座發聲海堤，並降低海堤高度，使民眾得以親近海洋，同時運用海廢建材、復育藻礁生態環境，活絡地方休閒產業，建立永安漁港北岸新地標。

鄭文燦說，「後湖逐浪天梯計畫」的概念及名稱是他發想的，環保局及海管處積極推動，讓計畫落實為有特色的公共建設，目前即將進入設計發包程序，期待未來順利完成。

鄭文燦指出，他擔任市長桃園市民卡發行量達180萬張，是全國唯一成功的市民卡，並成為各縣市模仿的典範，今年創新轉型，由資科局推動「紅利桃子」，透過市府宣導（發點）、商家振興（獲點）、民眾參與受惠（折點）3方互動，促進數位經濟，總計已有1400個店家參與、30萬人登記APP。

鄭文燦說，水務局「下水道管理收費一把罩」，將廠商名單系統化與造冊列管，並透過資訊系統管理及IoT物聯網技術，達到科技執法與管理智慧化的目標；另水務局「線上估驗、快速方便」，將雲端技術帶入公共工程估驗付款作業，減少紙張使用，並利用大數據分析，提升預算執行效率。

疫情期間，青年局推動「Youth Dream Life－桃園創新『校園雲社團』永續智慧城」，利用雲端及遠端技術帶入公共服務，滿足青年學子對校園社團活動的需求，提案已落實執行，110年「校園雲社團」FB觸及人數超過341萬次、IG也超過111萬次。