迎接2023年第一道曙光 苗栗將辦2場元旦升旗典禮
2023年腳步近了，元旦苗栗縣政府在第一辦公大樓廣場、後龍鎮公所在公所廣場，分別舉辦升旗典禮，屆時新上任的縣長鍾東錦、後龍鎮長謝清輝將與群眾，一起迎接第一道曙光。
縣府廣場元旦升旗典禮，上午6點開場，安排旗鼓表演暖場，6點25分升旗，接著鍾東錦致詞，6點50分起創意活動及舞蹈表演，7點10分摸彩，升旗典禮歡迎機關、團體、單位報名，將規畫專區參加典禮。
後龍鎮公所明年1月1日上午6點在新落成辦公大樓廣場辦理升旗典禮，邀請藝人Terry老師江振愷帶動跳廣場舞，全程參加送好禮，限額800人，12月23日起上午日上午8點半至下午4點半受理報名，報名網址https://forms.gle/EU2BP7N57AwmKBDV6，洽詢電話037-733540。
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