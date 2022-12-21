全國語文競賽創佳績 竹縣囊獲89項個人獎

全國語文競賽12月圓滿落幕，新竹縣代表隊不負眾望，92人參賽，17位獲特優、60位獲優等及12位甲等，總計囊獲89項個人獎項。縣府教育局今天在縣府辦理頒獎典禮，由教育局長楊郡慈代表縣長楊文科表揚，並致贈獲獎競賽者3000元獎金及指導老師1000元獎金，另頒予新竹縣語文培訓有功人員感謝狀。

楊郡慈說，語言是學習的基礎，肯定所有選手、輔導員及指導老師在為期3個月集訓中，不分平日假日努力不懈、不畏辛勞，一路鼓舞陪伴，終獲成果。

得獎者中，忠孝國中黃文聖曾獲得全國客語演說國小組及情境式演說國中組特優，今年首次轉戰客語朗讀再度榮獲特優；國語朗讀組謝宜臻曾獲高中組特優，今年跨組挑戰社會組再獲特優佳績；楊郡慈特別給予肯定，也期盼他們能成為學習楷模。

獲客語朗讀國小組特優的王紫涵說，謝謝曾瑞春老師在暑假期間，每天早晨利用視訊陪她練習，以及全國賽的3位培訓老師，讓她的客語發音更加準確。王紫涵的阿公說，許多客家人都不會說母語，希望由她做起，慢慢學習，讓客家話永傳下去。

獲作文國小組特優的王熙妍說，感謝翁世雄和李偉乾老師給她自信與勇氣，培訓過程中，老師保留她的寫作特色，再加以適時引導，讓她走出寫作框架，進而學會以自己的風格，寫出心中最真誠的感動，她很榮幸能為新竹縣爭光。