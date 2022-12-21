日本青森縣贈送蘋果 宣傳兼溫暖新竹縣弱勢家庭
歲末年終，各界舉辦捐贈物資送暖行動，新竹縣政府今天表示，感謝地方贈白米等物資，也感謝日本青森縣蘋果對策協議會贈蘋果，讓弱勢家庭感受社會的暖心。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府推動建構社會安全網計畫，不僅在地方成立社會福利服務中心，提供弱勢家庭服務等，此外，社會處也媒合社會資源，協助有需要的弱勢家庭，給予實質的物資照顧。
新竹縣社會處長李國祿向中央社記者表示，感謝新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮，長年投入社會關懷，今天辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，將發放給偏鄉家庭。
李國祿說，此外，感謝日本青森縣蘋果對策協議會，準備120顆青森蘋果，送給新竹縣新湖區及新埔區社會福利服務中心外，遠東百貨竹北店也提供後背包，將由社福中心的社工，代為轉發弱勢家庭及兒童，在年關將近時，感受到社會各界的溫暖。
日本青森縣知事三村申吾透過新聞稿表示，近日與社團法人青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人等人，共同來台宣傳青森蘋果，並舉辦青森蘋果祭，讓更多台灣的消費者，更認識青森縣，同時，協議會也捐贈青森蘋果給竹縣弱勢家庭民眾，送上溫暖的心意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言