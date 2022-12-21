雪霸大雪山昆蟲生態系調查成果豐 特有種新物種發現多

雪霸國家公園管理處為深入了解大雪山昆蟲生態系，近兩年特別與台師大研究團隊進行「大雪山地區指標昆蟲相調查」，希望區內珍貴稀有物種能留下紀錄；雪管處指出，這項調查結果豐碩，發現不少台灣特有種及新物種昆蟲。

雪管處指出，雪霸國家公園1992成立迄今，已進行數次轄內昆蟲調查計畫，但因雪山西稜路線崎嶇漫長不易到達，區內豐富的昆蟲資源較少被記錄。為更加了解大雪山的昆蟲生態系，因此與台師大教授徐堉峰研究團隊進行大雪山地區指標昆蟲相調查，希望讓區內珍稀物種留下紀錄，同時比較高山林道沿線人工林與天然林昆蟲的組成差異，為國內自然生物資源多樣性留下紀錄與研究資料。

雪管處表示，團隊獲得豐碩調查結果，鑑定的昆蟲物種共14目96科521種，其中有許多是台灣特有種、特色高山種與生態特殊種類，也發現到台灣新物種，分別有梅山金花蟲屬1種、松葉蜂1種、捲蛾1種、巢蛾1種及姬蜂5種。

其中，梅山金花蟲屬原被認為是中國大陸特有的類群，研究團隊用馬氏網收集到數隻樣本，發現是台灣新記錄屬，初步研判是新種。台灣僅有記錄一種的松葉蜂，經比對大雪山調查所得的種類形態與現存紀錄不同，推測也可能是新種。

另外還發現一種形態及色彩酷似地衣的螽斯，屬於擬庫茲螽斯屬，是台灣原本無記錄的屬，牠的樣本和一種四川的種類相像，有可能是新記錄種或新種；有關昆蟲新種部分，研究團隊將深入研究、鑑定，後續將另外對外發表成果。

研究執行2年期間，為更深入了解整體生態系狀態，目前篩選出18種昆蟲物種作為指標物種的候選物種，包含鞘翅目9種（雪山裸螢金花蟲、雪山蛛形螢金花蟲、北台斜瘤葉蚤、上野瘦葉蚤、神木螢、台灣地芫青、素木虎甲蟲、中林氏埋葬蟲、台 灣擬食蝸步行蟲）；鱗翅目8種（姬長尾水青蛾、綠目天蠶蛾、枯球籮紋蛾、小杉綠刺蛾、玉山幽眼蝶、白斑蔭眼蝶、柯氏黛眼蝶、大幽眼蝶）與膜翅目1種（楚南熊蜂）為代表。