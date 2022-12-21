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按摩師繼承家業也不忘精進自己 目標成立義工團造福社會

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
隱身在桃園中壢火車後站巷子內的個人按摩工作室，是由30歲的按摩師林彥鑫，綽號林嘎逼開設。記者翁唯真／攝影
隱身在桃園中壢火車後站巷子內的個人按摩工作室，是由30歲的按摩師林彥鑫，綽號林嘎逼開設。記者翁唯真／攝影

30歲按摩師林彥鑫從業已有9年資歷，專攻指壓、油壓、腳底按摩、拔罐及傳統整復推拿為主，雖然開設的工作室裝潢簡單，但精湛功力累積不少死忠顧客，還有學生跟他拜師學藝。他說，未來若人力充足，目標成立義工團，不定期與公益團體、醫院或消防隊等合作，提供免費按摩造福社會。

綽號「林嘎逼」的林彥鑫在中壢火車站後站巷內開個人按摩工作室，談起自己的職涯經歷，原本大學立志要當甜點師，後來因故休學去當兵，因父親頂下按摩店跟著邊做邊學，出師後到桃園開業。

林彥鑫按摩經驗老道，他認為「按摩師職業不會被取代」，再高級的按摩椅跟按摩師按的手法還是有差，畢竟按摩師能依據個人身體狀況落差來做調整，自己為增進專業技能，也參加培訓課程考民俗調理業傳統整復推拿的國家級證照。

他也認為「按摩對身體是一個適當的保養」，尤其現代人長期久坐、低頭滑手機，出現許多現代文明病，因此建議2周至1個月可以按摩一次，讓身體肌肉放鬆不緊繃，不過還是要依每人的不同狀況而定。

現在政府也推出民俗調理業傳統整復推拿的國家級證照，林彥鑫也為增加自己的專業技能，參加培訓課程考證照，如此也能讓客人更加安心；目前也有幾位學生和他拜師學藝，未來若學生人數夠多，將不定期的成立義工團，並與一些公益團體、醫院或消防隊等合作，免費替他們按摩造福社會。

林彥鑫目標成立義工團，並與一些公益團體、醫院或消防隊等合作，免費替他們按摩造福社會。記者翁唯真／攝影
林彥鑫目標成立義工團，並與一些公益團體、醫院或消防隊等合作，免費替他們按摩造福社會。記者翁唯真／攝影

按摩 義工

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