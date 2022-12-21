按摩師繼承家業也不忘精進自己 目標成立義工團造福社會

30歲按摩師林彥鑫從業已有9年資歷，專攻指壓、油壓、腳底按摩、拔罐及傳統整復推拿為主，雖然開設的工作室裝潢簡單，但精湛功力累積不少死忠顧客，還有學生跟他拜師學藝。他說，未來若人力充足，目標成立義工團，不定期與公益團體、醫院或消防隊等合作，提供免費按摩造福社會。

綽號「林嘎逼」的林彥鑫在中壢火車站後站巷內開個人按摩工作室，談起自己的職涯經歷，原本大學立志要當甜點師，後來因故休學去當兵，因父親頂下按摩店跟著邊做邊學，出師後到桃園開業。

林彥鑫按摩經驗老道，他認為「按摩師職業不會被取代」，再高級的按摩椅跟按摩師按的手法還是有差，畢竟按摩師能依據個人身體狀況落差來做調整，自己為增進專業技能，也參加培訓課程考民俗調理業傳統整復推拿的國家級證照。

他也認為「按摩對身體是一個適當的保養」，尤其現代人長期久坐、低頭滑手機，出現許多現代文明病，因此建議2周至1個月可以按摩一次，讓身體肌肉放鬆不緊繃，不過還是要依每人的不同狀況而定。