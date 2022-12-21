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竹縣府成藝廊 書法作品展登場 1月7日春聯揮毫免費贈送

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」明年1月7日在竹縣美術館登場，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯，今天搶先在縣府大廳揮毫為活動暖身。記者王淑君／攝影
「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」明年1月7日在竹縣美術館登場，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯，今天搶先在縣府大廳揮毫為活動暖身。記者王淑君／攝影

財團法人新竹縣文化基金會日前舉辦「111年新竹縣縣長盃全國書法比賽」，透過比賽結合客家文化，同時傳揚文字藝術、書法之美，近40幅比賽得獎作品展即日起至明年6月30日在新竹縣政府1、2樓長廊展出。

此外，因應農曆春節將至，縣府規畫明年1月7日將在竹縣美術館舉辦「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯，今天搶先在縣府大廳揮毫為活動暖身。

為延續書法文化軟實力，新竹縣文化基金會在今年3月底成立墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會，集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，並舉辦縣長盃全國書法比賽，邀請全國民眾共襄盛舉；比賽前幾名作品約40幅即日起在縣府1、2樓長廊展出至明年6月30日止。

新竹縣長楊文科認為，書法是傳統文化藝術，也是文化的瑰寶，學書法有許多好處，他在公務繁忙時，寫書法可以靜心，也能全神貫注，因此縣府卯足全力推廣書法文化，由文化局、教育局聯手推動，從國小教育學生學習書法，他認為這是未來領導人才重要的必備元素之一。

墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳表示，書法過去為六藝「禮樂御射書數」的書，書法為表達工具的其中一項，當靜心寫書法就有如「定靜安慮得」，對學生而言如品德教育，對成人是修身養性。

賴煥琳今天在記者會現場，特別致贈墨寶「文博品高天佑百里侯．科承鄉梓厚望續重任」給楊文科，恭賀他高票連任，並期許能持續深耕文化。書法名家彭祥瑀校長、彭源正校長、何明星校長、趙世雄老師、林永忠老師、王德泉老師等人均到場參與。

文化局長李安妤預告明年1月7日瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動，內容包含：創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印春聯等，邀請胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、曾雪梅、田文筆等8位竹縣書法名家，以及獲得縣長盃首獎的趙世雄、林勇忠等得獎者共襄盛舉，歡迎民眾當天可至文化局美術館免費索取。

墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳（左）致贈墨寶給新竹縣長楊文科（右），恭賀高票連任並期許能持續深耕文化。記者王淑君／攝影
墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳（左）致贈墨寶給新竹縣長楊文科（右），恭賀高票連任並期許能持續深耕文化。記者王淑君／攝影
新竹縣縣長盃全國書法比賽近40幅比賽得獎作品，即日起至明年6月30日在縣府1、2樓長廊展出。記者王淑君／攝影
新竹縣縣長盃全國書法比賽近40幅比賽得獎作品，即日起至明年6月30日在縣府1、2樓長廊展出。記者王淑君／攝影
縣府規畫明年1月7日將在竹縣美術館舉辦「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯。記者王淑君／攝影
縣府規畫明年1月7日將在竹縣美術館舉辦「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯。記者王淑君／攝影
墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳（左）致贈墨寶給新竹縣長楊文科（右），恭賀高票連任並期許能持續深耕文化。記者王淑君／攝影
墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳（左）致贈墨寶給新竹縣長楊文科（右），恭賀高票連任並期許能持續深耕文化。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今天邀請書法名家在縣府大廳揮毫，提前為明年1月7日「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」活動暖身。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今天邀請書法名家在縣府大廳揮毫，提前為明年1月7日「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」活動暖身。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今天舉辦記者會，為明年1月7日將在美術館舉辦的「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」活動暖身。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今天舉辦記者會，為明年1月7日將在美術館舉辦的「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」活動暖身。記者王淑君／攝影

新竹 春聯 文化局

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