竹縣府成藝廊 書法作品展登場 1月7日春聯揮毫免費贈送

財團法人新竹縣文化基金會日前舉辦「111年新竹縣縣長盃全國書法比賽」，透過比賽結合客家文化，同時傳揚文字藝術、書法之美，近40幅比賽得獎作品展即日起至明年6月30日在新竹縣政府1、2樓長廊展出。

此外，因應農曆春節將至，縣府規畫明年1月7日將在竹縣美術館舉辦「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，邀請書法及版畫名家等現場揮毫贈春聯，今天搶先在縣府大廳揮毫為活動暖身。

為延續書法文化軟實力，新竹縣文化基金會在今年3月底成立墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會，集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，並舉辦縣長盃全國書法比賽，邀請全國民眾共襄盛舉；比賽前幾名作品約40幅即日起在縣府1、2樓長廊展出至明年6月30日止。

新竹縣長楊文科認為，書法是傳統文化藝術，也是文化的瑰寶，學書法有許多好處，他在公務繁忙時，寫書法可以靜心，也能全神貫注，因此縣府卯足全力推廣書法文化，由文化局、教育局聯手推動，從國小教育學生學習書法，他認為這是未來領導人才重要的必備元素之一。

墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳表示，書法過去為六藝「禮樂御射書數」的書，書法為表達工具的其中一項，當靜心寫書法就有如「定靜安慮得」，對學生而言如品德教育，對成人是修身養性。

賴煥琳今天在記者會現場，特別致贈墨寶「文博品高天佑百里侯．科承鄉梓厚望續重任」給楊文科，恭賀他高票連任，並期許能持續深耕文化。書法名家彭祥瑀校長、彭源正校長、何明星校長、趙世雄老師、林永忠老師、王德泉老師等人均到場參與。