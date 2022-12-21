漢服穿起來！名花搭古風 竹縣茶花季周末登場
迎接茶花季，新竹縣政府與新竹縣茶花園藝研究學會、茶花產銷班，本周末2天將於縣府文化局文化廣場及美術館舉辦茶花季；活動首度結合漢服，以「茶花漢服」為主題，透過古代服裝文化襯映茶花之美，讓民眾欣賞茶花之餘也了解漢服文化底蘊，系列活動有表演、茶花DIY、漢服體驗、講座、文創攤位，還有機會免費獲得茶花。
茶花是「十大名花」之一，也是新竹縣縣花，其樹姿優美花型多變，花期從10月到翌年3月；新竹縣長楊文科肯定新竹縣茶花班種植茶花生產技術，不僅在全國名列前茅，品種更多達上千種，他邀請鄉親本周六（24日）上午10時到文化局文化廣場參加開幕儀式，現場欣賞茶花的優美，也體會茶花與漢服結合之美。
縣府農業處表示， 茶花季活動首次結合漢服體驗，活動期間只要身著全套漢服服飾，成功打卡就送限量茶花漢服相關主題紀念品；其他系列活動則有古典舞蹈、漢服走秀及各項古風音樂及藝術表演，民眾還可參加茶花雕塑DIY、茶花展售、漢服體驗、茶花漢服文化講座、文創攤位、免費贈茶花及茶花書法卡活動等。.
此外，茶花漢服文化講座將周六（24日）下午1點30分至5點在美術館2樓登場，內容分別介紹傳統漢服概要發展、歷代經典款式、傳統服飾中花卉紋樣的發展史等3單元，另外也安排DIY成衣製作，講座票價單場150元，3場合購票價400元。
除了本周末活動外，明年2月1日至12日一連12天將於竹縣文化局美術館長廊，舉辦古風茶花藝術盆景評鑑及展覽暨茶花古典詩詞書法展，活動期間還有贈茶花及茶花書法詩卡、漢服講座、茶花培植研習會等活動。活動詳細請上新竹縣茶花園藝研究學會查詢https://reurl.cc/ROQvvz
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