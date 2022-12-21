桃園衛生局抽驗食品輻射殘留與萬件標示 801件均合格

桃園市衛生局今天表示，因應中央公告調整日本食品輸入管制措施，開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，今年2月起抽檢進口食品801件，檢測輻射核種殘留包括碘-131、銫-134、銫-137，結果全數合格，詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台。

衛生局指出，今年抽驗項目有進口及國產食品，品項涵蓋生鮮蔬果、水產品、肉品、乳製品、嬰幼兒食品、茶類、調味品、飲料及休閒食品等。為守護市民食安，還提高檢驗量能並擴大稽查，抽驗範圍除了配合中央食品專案，加強採檢市售日本食品計400件，同步監測國產及其他國別進口各類民生食品等401件，總共完成抽驗801件食品檢驗輻射殘留，結果均符合我國標準。

另外今年已查核日本食品標示1萬394件，發現有4件網路販售的日本食品，產地未標示至都道府縣，已移給所轄縣市衛生局續辦。

衛生局呼籲食品業者，日本輸入的包裝及散裝食品應切實標示原產地，並符合消費者保護法第24條第2項規定，以中文揭露都、道、府、縣資訊，如違反將依同法第56條通知限期改正，逾期不改正者可處2萬以上20萬元以下罰鍰。民眾購買前須認清食品中文標示，勿購買來路不明的商品，衛生局將持續加強查驗市售日本及其他國別食品，以維護消費者權益。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。