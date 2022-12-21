元旦3天假期避車潮 公總一工處桃園交管報你知

元旦3天連假即將到來，交通部公路總局第一區養護工程處表示，預估北部地區30日下午開始，在快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波中短程南下車潮，中長程南下的主要車潮則會在31日上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

一工處說，預計31日整日的交通都會十分繁忙，除上午的南下長途車潮外，下午開始，將有另一波跨年活動車潮，依往年經驗，車潮會持續到元旦清晨，呼籲民眾可多利用大眾運輸工具。

台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；31日晚間12時至中午12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

明年1月1至2日中午12時至晚間9時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

一工處說，短程出遊的車潮在連假期間每天都會出現在北部各知名景點周邊，明年1月2日下午會是北返車流高峰，建議短程出遊的鄉親在出發前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇，耽誤回家時間。