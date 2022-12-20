感恩消防救護車救命 資深慈濟人捐600萬救護車救人
桃園市慈濟資深成員陳鴻永為回饋社會，今天至桃園市消防局龍岡分隊捐贈一輛德國福斯最新款救護車及高階心臟電擊去顫器等設備，由副市長高安邦代表接受和感謝，高說，陳鴻永捐贈新式救護車設備，可提高病患到院前高品質緊急醫療服務，將使消防隊員觖救如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。
83歲的陳鴻永與妻子長期投入慈濟事業，平時樂善好施，默默行善幫助弱勢，捐贈一輛德國福斯最新款救護車，包括配置高階監護電擊器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等多項救護裝備，價值總共約600萬元，為病患執行及爭取到院前急救時間。
陳鴻永捐贈救護車及設備儀式，高安邦代表接受和致贈感謝狀，桃園市長當選人張善政團隊內定新任消防局長、現任消防局副局長龔永信也出席捐贈儀式，陳鴻永表示，他曾經身體問題被救護車緊急送醫，讓他非常感恩，也為回饋社會決定捐贈一輛頂級救護車，幫助更多緊急救護市民。
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