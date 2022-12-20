從竹縣跳躍世界 艸雨田獲日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎

新竹縣傑出演藝團隊艸雨田舞蹈劇場本月4日參加日本橫濱舞蹈大賽，在全世界121件投獎作品中，晉級8強進入決賽，與新加坡、日本、越南等國舞團作品角逐，最終獲得最高榮譽評審團大獎。新竹縣長楊文科今天下午在主管會報中親自頒獎鼓勵艸雨田的團長和舞者，給予祝賀跟肯定。

縣府文化局表示，得獎作品「而且或者...」是一首雙人舞作品，由艸雨田舞蹈劇場創團舞者周璦萱和黃政諺擔任演出。舞作自2021年9月開始發展，2022 年1月分別在新竹麗池公園、竹北新瓦屋客家文化保存區用戶外環境劇場的演出形式跟觀眾見面。

艸雨田舞蹈劇場今年最新製作作品「逐流」，邀請劉奕伶擔任客席藝術總監，延續2021年作品，持續以身體視角探索新竹地區在地脈動。

作品演出內容包含3支舞作，有劉奕伶的得獎作品「而且或者……」、編舞家古竺穎結合當代舞蹈與街舞舞風而發展的探討生態環境墮落與變化的作品「幻境之地」；以及編舞家林廷緒透過舞作「下沉的世界」探問生命的本質與存在狀態。