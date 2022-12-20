竹市數位市民整合服務平台 明年新增5項線上服務

新竹市政府去年啟用數位市民整合服務平台，並結合數位發展部共同推動MyData服務，迄今提供15項MyData服務申辦項目。市府今天指出，預計明年1月再提供5項MyData線上服務，包含公有停車場月票線上登記申請、發展遲緩兒童早期療育補助申請、預防老人走失手鍊申請等，歡迎民眾多加使用。

代理市長陳章賢表示，市民只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府單位個人資料，透過線上即時傳送至數位市民平台完成申辦作業，就不用再奔波各機關申請紙本證明或檢附影本相關文件，減少申辦業務常需準備各項證明文件的負擔。

市府行政處進一步說明，數位市民整合服務平台是匯集線上申辦、預約導覽、場地租借及多元繳費管道的整合性數位化服務，平台目前計有30項，全程線上申辦或預約服務（15項已結合MyData服務），並納入新竹市市民活動中心、街頭藝人展演等合計203處線上場地租借。

民眾若完成線上業務申請後，還可使用信用卡、線上（ATM）轉帳、台灣Pay掃碼或至四大超商、郵局、臺灣銀行臨櫃等方式繳納申辦規費，不用再往來機關繳納現金。

行政處長張哲修也提到，過去曾接獲居住宜蘭縣鄭小姐來電，過往都由她協助家住竹市父親至公所申請身心障礙停車識別證，近期因轉換工作無法請假，經由公所協助透過MyData提供相關證明文件，線上完成申請及規費繳納，已順利收到停車識別證了。

張哲修表示，數位市民整合服務平台（https://dgservice.hccg.gov.tw/）上線迄今已受理逾1萬件線上申請案件，明年1月規畫再提供5項全程MyData線上服務，包含公有停車場月票線上登記申請、發展遲緩兒童早期療育補助申請等，未來將持續整合更多市政服務及增加更多元繳費管道，讓民眾「e指申請」更便利。