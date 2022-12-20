世界滑輪溜冰賽分獲金、銀牌 羅雪珠表揚兩名頭份子弟

世界全項目滑輪溜冰錦標賽今年在阿根廷舉行，頭份子弟朱晨逸、溫晨宇分別在曲棍球隊比賽、青男組1000公尺爭先賽分獲金、銀牌佳績，頭份市長雪珠上午特別表揚兩名學生，肯定他們為頭份家鄉爭光。

頭份市公所指出，中華台北曲棍球隊參加2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽，以7戰全勝紀錄創下中華隊在世錦賽中的最佳成績，拿下隊史首面金牌，金牌得之不易也實至名歸，頭份在地青年朱晨逸是其中一員，他目前在新竹忠信高中就讀。

另外，中華台北競速溜冰代表隊拿下6金、8銀、4銅佳績，刷新台灣競速溜冰隊史紀錄，頭份市興華高中學生溫晨宇參加青年男子組1000公尺爭先賽勇奪銀牌，並獲頒國光獎章。

兩人為國爭光，成績表現亮眼，也讓頭份在地鄉親與有榮焉，羅雪珠肯定兩名學生的優異表現，特地在市長室公開表揚，並頒發獎勵金鼓勵。