埔心牧場變身三立影城開工 鄭文燦：影視基地觀光亮點

桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅埔心牧場，參加三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，鄭文燦表示，三立影城開發案水土保持工程開工，揭示三立影城現在開始建設，未來將成為桃園重要的觀光遊旅亮點，也將是國內影視產業的重要基地。

楊梅埔心牧場位於楊梅區幼獅工業區內已有65年歷中史，早過去俗稱味全埔心牧場，占地40公頃，曾是台灣第一座牧場，曾培訓酪農2000多人，飼養許多乳牛，之後轉型觀光牧場，曾是許多學校、救國團及公司、民眾遊玩去處，味全轉手頂新集團之後，2019年三立集團以26.6億元收購埔心牧場，打造三立影城計畫。

鄭文燦與三立董事長張榮華主持該工程開工，市府多位即將卸任「畢業」的局處長參加，鄭文燦表示，埔心牧場是許多人的共同回憶，也是在地辦活動、旅遊最好的景點，2019年三立集團入主接手，再次擦亮埔心牧場故事，後續更將投入上百億預算，打造埔心牧場為特色的影視基地，工程開工揭示三立影城現在開始建設，未來可望成為桃園觀光新亮點，會是國內影視產業的重要基地，引領台灣流行文化發展及適合旅遊地方。