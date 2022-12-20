埔心牧場變身三立影城開工 鄭文燦：影視基地觀光亮點
桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅埔心牧場，參加三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，鄭文燦表示，三立影城開發案水土保持工程開工，揭示三立影城現在開始建設，未來將成為桃園重要的觀光遊旅亮點，也將是國內影視產業的重要基地。
楊梅埔心牧場位於楊梅區幼獅工業區內已有65年歷中史，早過去俗稱味全埔心牧場，占地40公頃，曾是台灣第一座牧場，曾培訓酪農2000多人，飼養許多乳牛，之後轉型觀光牧場，曾是許多學校、救國團及公司、民眾遊玩去處，味全轉手頂新集團之後，2019年三立集團以26.6億元收購埔心牧場，打造三立影城計畫。
鄭文燦與三立董事長張榮華主持該工程開工，市府多位即將卸任「畢業」的局處長參加，鄭文燦表示，埔心牧場是許多人的共同回憶，也是在地辦活動、旅遊最好的景點，2019年三立集團入主接手，再次擦亮埔心牧場故事，後續更將投入上百億預算，打造埔心牧場為特色的影視基地，工程開工揭示三立影城現在開始建設，未來可望成為桃園觀光新亮點，會是國內影視產業的重要基地，引領台灣流行文化發展及適合旅遊地方。
張榮華表示，三立集團不只會保留埔心牧場的地貌、自然景觀及妥善照顧園區的動物，保存大家的共同回憶，未來也將強化核心的影視和娛樂功能，將規劃日式場景區、閩南場景區，作為拍戲、節目、活動之用，呈現三立影城的不同風貌，也讓遊客可以到此體會台灣不同時期的文化。
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