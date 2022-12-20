醜小鴨變天鵝 苗栗都更第一件獎勵容積657坪

苗栗縣竹南鎮慈裕宮附近住家建築老舊，業者自辦都市更新，基地1269坪，獎勵容積657坪，興建37戶住宅，近期將會完工，景觀及環境品質大躍進，別具指標性意義。

苗栗縣約40%建築、10萬6000棟屋齡逾30年，縣府推動都更、危險及老舊建築重建，改善都市景觀，提升住家安全、品質，其中，竹南慈裕段45筆土地自辦都更案，明年可望完工，縣府希望具有正面帶動作用。

縣府工商發展處指出，都更案基地1269坪，鄰近縣定古蹟慈裕宮、中港老街，都更前仍有計畫道路未開闢，交通條件不佳，土地低度利用，且建築物多已老舊失修，都更住宅區949坪，開闢8公尺寬計畫道路320坪，更新建築容積率獎勵434坪，另留設沿街步道獎勵223坪，興建21戶2至4層樓透天住宅，及16戶1棟5層集合住宅。

此外，政府並提供稅賦優惠，包括重建期間土地無法使用者，免徵地價稅，重建後地價稅，減半徵收2年，重建後房屋稅，減半徵收2年，更新後房地第一次移轉，減徵土地增值稅及契稅40%。

工商發展處指出，慈裕段自辦都更是全縣第一件，也是唯一一件，縣府鼓勵推動老舊建築更新，委託專業團隊成立「苗栗縣自主更新輔導團」，提供縣相關諮詢服務，並協助申請補助計畫。