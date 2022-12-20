打通瓶頸道路 桃園蘆竹五福六路拓寬今開通

桃園推動「開瓶計畫」打通瓶頸道路，其中緊鄰蘆竹五福宮及南崁高中的「福祿里五福六路56巷27弄至五福六路」今天舉辦通車典禮，未來可望解決原先道路寬度不足，導致會車、救災不易等情形，讓社區交通更方便。

五福六路56巷位於蘆竹南崁都市計畫區，緊鄰五福宮及南崁高中是南崁地區信仰文化中心，發展歷史悠久且人口稠密。

但該道路原計畫寬度8公尺，後來全路段卻僅開闢約3分之2，且道路後段銜接五福一路209巷處，寬度還僅剩2.8公尺。巷弄兩側狹小，導致車輛進出迴轉困難，長期交通阻塞，若發生事故恐影響救災。

市府工務局取得用地後，由蘆竹區公所發包工程施工，用地取得經費約672萬元，工程經費500萬元，總花費1172萬元，工期150日曆天，今年11月底完工。新闢道路總長度120公尺，寬度8公尺。

桃園市長鄭文燦今天參加通車典禮時表示，市府升格後透過推動「開瓶計畫」，逐一克服土地取得、建物拆遷等困難，目前已推動上百條道路拓寬改善工程，完成「1年1區打通1條路」的初衷。

鄭文燦表示，蘆竹區人口成長幅度高達10%，交通建設更顯重要，蘆竹區8年來已核定9條道路新闢、打通，目前已完工8條，最後一條「油管路一段截彎取直」預計本周完工。