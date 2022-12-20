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苗栗大湖鄉公所拆除重建工程動土 新廳舍規畫多元使用目標

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，舊有廳舍已在11月初停止使用。記者胡蓬生／攝影
大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，舊有廳舍已在11月初停止使用。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖鄉公所拆除重建統包工程今天上午熱鬧動土，工程斥資2億多元，配合多元目標使用規畫，未來1樓還設有公共托育中心，預計2024年底完工啟用。

縣府民政處指出，大湖鄉是縣內第7個獲前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮市公所，且與卓蘭鎮公所都獲最高的1億元額度補助。大湖鄉公所舊辦公廳舍建於1976年，屬耐震設計規範未完備時興建的辦公廳舍，歷經歲月及921地震洗禮，建物多處出現裂縫、滲水、剝落等問題，2014年經台灣省土木技師公會鑑定，鄉公所建物已有結構安全疑慮，建議拆除重建。

大湖鄉長胡娘妹表示，鄉公所建物使用已近50年，過去還曾因颱風造成地下室積水，公文毀損，且被鑑定為危樓，因此積極爭取重建，感謝各方支持協助。現有鄉公所建築已在11月初停止使用，遷至忠孝路文康中心辦理各項業務。

她指出，新的鄉公所廳舍朝多功能目標規畫，為地下1層，地上3層建築，總建坪約1211坪，地下室規畫停車使用，1、2樓為辦公空間，3樓代表會，另在1樓空間設有公共托育中心，方便員工及鄉親；新廳舍除加強防震設計，空間規畫也融入無障礙、關懷弱勢精神，以滿足行動不便及老弱婦孺洽公需求，同時導入綠建築設計，兼具美觀與實用。

上午舉辦的動土典禮，包括縣府參議許滿顯、議長及下屆縣長當選人鍾東錦的妻子陳美琦、下屆大湖鄉長當選人黃惠琴及鄉民代表，村長、鄉親多人參加。

苗栗縣大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，上香祈求平安順利。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，上香祈求平安順利。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉公所拆除重建統包工程今天上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉公所拆除重建統包工程今天上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，配合多元目標使用規畫，未來1樓還設有公共托育中心。記者胡蓬生／攝影
大湖鄉公所拆除重建統包工程上午動土，配合多元目標使用規畫，未來1樓還設有公共托育中心。記者胡蓬生／攝影

綠建築 鄉長 苗栗縣

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