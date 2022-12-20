到竹縣跨年有機會把汽車開回家 摸彩獎項價值逾400萬

新竹縣連續3年舉辦跨年晚會，今天在縣府舉辦記者會，熱鬧宣告「2023公益慈善跨年晚會」12月31日下午5時30分將在縣府前廣場登場，重磅邀請周興哲、畢書盡、鼓鼓呂思緯，還有金曲歌王趙傳等超過10組藝人；加上180秒絢爛煙火秀、近百攤市集進駐，縣府也提供2輛汽車、20台電視等總價值400萬元獎品提供民眾摸彩。

新竹縣跨年晚會以「竹縣領航 讓愛飛揚」為主題，延續3年送愛做公益，台語天后張涵雅以溫暖嗓音獻唱、實力男團黑旋風也以精彩歌曲及幽默互動，今天上午在記者會中提前為跨年晚會炒熱氣氛。

跨年晚會活動將從31日下午5點30分起展開，由獲得新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的歌手為晚會揭開序幕；金曲歌王趙傳、情歌王子周興哲、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、G.O.F、黑旋風、廖柏雅、MVP迷霧森林等藝人，將用歌聲陪伴大家一起倒數迎新年。

新竹縣長楊文科熱邀民眾一起欣賞精彩表演之外，同時宣告將延續舉辦摸彩活動，新竹縣內各鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券；民眾在活動當天下午3點到晚上7點，也能到會場憑發票換摸彩券，以今年11、12月紙本發票5張或雲端發票3張就可兌換1張，每人每次限兌3張，限量1萬5000張，募得發票將全數捐贈給公益慈善團體，鼓勵各地民眾踴躍捐發票做公益抽大獎。

楊文科說，今年摸彩獎項豐富，最大獎TOYOTA汽車2輛、電視機20台，也提供50張六福村主題遊樂園門票等獎項，總價值約400萬元，邀請全民一起來同樂。

連續3年贊助舉辦跨年晚會的新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔表示，這次跨年晚會特別用心規畫，不僅有精彩表演，更有100攤美食攤位以及180秒高空煙火秀，在疫情逐漸解封的當下，藉由跨年活動的歡樂氣氛，期望早點回歸正常生活。

新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶說，今年跨年晚會藝人卡司與前2年完全不同，藝人組合更加年輕活潑，希望給民眾耳目一新的感受，同時也透過跨年晚會結合公益活動，期許大家「用感恩的心走一輩子的路。」