鄰近青草湖 竹市首間公辦民營長照機構柴橋日照中心今揭牌
新竹市首間公辦民營日照機構「柴橋日間照顧中心」今完工啟用，副市長李世珍今出席揭牌儀式，她說，為因應竹市長照需求快速增加，市府近年積極推動長照2.0及各項資源，評選委託老五老基金會承辦，致力滿足長者需求，提供完善設施且溫馨舒適的日間照顧空間。
市府表示，竹市日間照顧平均月服務從2018年343人次，直至今年已達2425人次，服務人次成長逾7倍，透過設置日間照顧中心，讓失能失智長者享有專業的照護，並提供自主訓練、預防延緩失能課程等活動，照顧與造福社區有需求的長輩。
衛生局表示，柴橋日間照顧中心空間設計呼應戶外湖、山、樹的弧形視覺意象，長者除了可以眺望戶外美景外，在室內也能感受到大自然的舒適感；此外，藉由專業人員的協助，促進長者健康控制、膳食營養、體能運動及社會參與，進而養成良好的生活習慣，更可以協助長輩參與社交、增加生活樂趣，延緩失能程度及降低社會孤立感。
衛生局表示，今年85歲的洪姓婦人長期與子女們同住，子女發現洪出現健忘症狀，導致情緒低落，至醫院診斷輕度失智。同住子女陳小姐表示，家人都在上班，很擔心洪獨自在家沒有人照顧，看到了市府推廣長照政策，於是就馬上申請日照服務，自從洪來到日照中心後，每天早上都很期待出門，心情開朗許多。
老五老基金會執行長游麗裡表示，柴橋日間照顧中心每日都會安排豐富的活動，滿足長者多元化需求，不論是家屬擔心長輩白天獨自在家無人協助，或是想讓居家失能長者參與例行性運動及社交活動，都可以安排長者至柴橋日間照顧中心接受服務，目前已接受預約參觀，服務時間為周一至周五上午9點至下午5點。
衛生局提醒，凡實際居住竹市且未聘有外籍家庭看護工及領有特別照顧津貼的65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能身心障礙者，若有需要日間照顧服務，請向新竹市長期照顧管理中心提出申請，或電洽長照專線1966。
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