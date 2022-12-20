快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自殺率全國第三低 竹市「社區心理衛生中心」3個月服務逾2000人次

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市首座社區心理衛生中心，提供專業完善的心理諮商服務。圖／新竹市政府提供
新竹市首座社區心理衛生中心，提供專業完善的心理諮商服務。圖／新竹市政府提供

新竹市推動心理諮商及自殺防治工作，今年9月成立首座「社區心理衛生中心」，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣，開設3個月已服務逾2000人次，為市民提供專業完善的心理諮商服務。

衛生局表示，社區心理衛生中心有五大特點，第一、提升心理衛生服務可近性；第二、專業人力早期介入，提供深化個案管理及提升服務品質；第三、關懷暴力高風險個案，預防保護性案件發生；第四、強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生；第五、降低精神、自殺、家暴、性侵、藥癮及多重議題個案造成的社會事件。

衛生局指出，社區心理衛生中心成立3個月以來，提供心理諮商服務逾2100人次，推廣心理衛生促進服務至社區達10處以上、國高中12校及職場12家，總計3315人次；辦理心理衛生宣導及促進活動共計117場次，更主動結合校園、社區、賣場、機關及團體辦理講座80場以上。

衛生局指出，社區心理衛生中心空間包括辦公區、諮商室3間（10樓1間、12樓2間）、可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，以提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，專業實用外兼具美感及隱密性設計，將帶給需要的市民朋友最溫暖貼心的服務。

代理市長陳章賢表示，依據衛福部統計，去年全國每十萬人口自殺率為15.3，竹市自殺率為12.2，自殺率為全國第三低，持續保持近10年來低於全國平均。感謝每一位參與自殺防治工作各單位的夥伴，在經歷疫情衝擊等不利自殺防治之影響因素，竹市的自殺死亡率仍呈現下降趨勢，讓新竹巿成為真正幸福、快樂的城巿。

此外，市府長期挹注經費結合民間單位推廣心理健康及自殺防治工作，提供市民免費的心理諮商與諮詢服務，一年服務量約1400人次，辦理各種主題的心理健康推廣講座100場次，共計服務7000人次。自殺關懷員一年接獲的自殺通報人數約有600人次，關懷訪視次數達4000人次以上，透過此服務幫助市民在關鍵時刻轉念，為人生帶來希望。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生局 新竹

延伸閱讀

又驗出新興變異株 羅一鈞：各有消長 但仍以BA.5為主

融合新舊歷史 竹市投1.2億元打造建華國中「墨霜樓」

創心醫電捐贈四組12導程心電圖機 竹市消防分隊皆配置

聽鳥叫聲讓人感到療癒！研究證實可改善心情達8小時、有益心理健康

相關新聞

自殺率全國第三低 竹市心衛中心3個月服務逾2000人次

新竹市推動心理諮商及自殺防治工作，今年9月成立首座「社區心理衛生中心」，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣，開設...

桃捷棕線綜規 年底政院過關無望

桃園捷運棕線今年10月通過重大工程環評，市長鄭文燦和捷工局力拚年底前綜合規畫在行政院過關，但上月底交通部對棕線從高架、輕...

桃園環保行政園區啟用 洽公更舒適

桃園市府辦公廳舍不敷使用，市府將舊司法園區整修為「環保行政園區」，環保局和環境清潔稽查大隊進駐，市長鄭文燦昨天揭牌啟用，...

竹縣有線電視費 明年不變

新竹縣有線廣播電視費率審議委員會近日開會，決議明年維持今年收費標準，方案A每月200元，收視27個頻道，方案B每月570...

苗栗舊山線鐵道自行車 獲政府服務獎

苗栗縣長徐耀昌2屆8年任內，從無到有全國首創舊山線鐵道自行車，縣府估計3年多帶來近20億觀光產值，成為重要政績，縣府下一...

伊甸員工烘焙追夢 桃工場推春節8禮盒選購做公益

財團法人伊甸社會福利基金會桃園庇護工場今天在中壢區伊甸烘焙咖啡屋，舉辦春節禮盒開賣記者會，今年春節一口氣推出8款禮盒促銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。