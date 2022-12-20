自殺率全國第三低 竹市「社區心理衛生中心」3個月服務逾2000人次

新竹市推動心理諮商及自殺防治工作，今年9月成立首座「社區心理衛生中心」，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣，開設3個月已服務逾2000人次，為市民提供專業完善的心理諮商服務。

衛生局表示，社區心理衛生中心有五大特點，第一、提升心理衛生服務可近性；第二、專業人力早期介入，提供深化個案管理及提升服務品質；第三、關懷暴力高風險個案，預防保護性案件發生；第四、強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生；第五、降低精神、自殺、家暴、性侵、藥癮及多重議題個案造成的社會事件。

衛生局指出，社區心理衛生中心成立3個月以來，提供心理諮商服務逾2100人次，推廣心理衛生促進服務至社區達10處以上、國高中12校及職場12家，總計3315人次；辦理心理衛生宣導及促進活動共計117場次，更主動結合校園、社區、賣場、機關及團體辦理講座80場以上。

衛生局指出，社區心理衛生中心空間包括辦公區、諮商室3間（10樓1間、12樓2間）、可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，以提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，專業實用外兼具美感及隱密性設計，將帶給需要的市民朋友最溫暖貼心的服務。

代理市長陳章賢表示，依據衛福部統計，去年全國每十萬人口自殺率為15.3，竹市自殺率為12.2，自殺率為全國第三低，持續保持近10年來低於全國平均。感謝每一位參與自殺防治工作各單位的夥伴，在經歷疫情衝擊等不利自殺防治之影響因素，竹市的自殺死亡率仍呈現下降趨勢，讓新竹巿成為真正幸福、快樂的城巿。

此外，市府長期挹注經費結合民間單位推廣心理健康及自殺防治工作，提供市民免費的心理諮商與諮詢服務，一年服務量約1400人次，辦理各種主題的心理健康推廣講座100場次，共計服務7000人次。自殺關懷員一年接獲的自殺通報人數約有600人次，關懷訪視次數達4000人次以上，透過此服務幫助市民在關鍵時刻轉念，為人生帶來希望。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980