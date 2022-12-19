伊甸員工烘焙追夢 桃工場推春節8禮盒選購做公益

財團法人伊甸社會福利基金會桃園庇護工場今天在中壢區伊甸烘焙咖啡屋，舉辦春節禮盒開賣記者會，今年春節一口氣推出8款禮盒促銷，罹患輕度智能障礙的資深員工小郁與來賓一起DIY製作金棗酥宣傳，鼓勵民眾響應選購伊甸春節禮盒做公益，支持身心障礙朋友。

該記者會由小郁及市府勞動局主秘陳先琪、佛光大學副校長傅昭銘、Lexus桃園公司協理王弘文、ETC台灣商品檢測檢驗中心總監黃啓程等人參加，小郁分享工作經驗的改變、收獲和成長，與來賓一起DIY製作金棗酥，呼籲民眾響應愛心選購禮盒做公益。

今年35歲的小郁在庇護工場烘焙工作11年， 她過去做過工廠作業員，因不適應長期高壓環境，造成情緒起伏劇烈，引發慢性躁鬱症，無法在一般職場工作，家人鼓勵到庇護工場學習技能，她從完全不懂烘焙、害怕操作機具，經教導學會烘焙技能，考取麵包丙級烘焙證照，如今已能獨立完成產品包裝、組裝及販售工作，透過輔具仍不斷學習烘焙知識。

小郁提出新年新希望「想重返一般職場穩定就業」，她父親支持小郁勇敢追夢，伊甸就業服務員認為，小郁的職能與身心狀況，若要勝任職場激烈競爭，仍需要加強業準備、訓練口語表達及面試技巧，為協助小郁提升職場適應力，亦將幫助就業媒合、陪同面試、職場輔導，希望小郁可以重返一般職場。

伊甸烘焙咖啡屋推出新春禮盒，價格從300元到600元，包括鳳梨酥、桂圓核桃酥、檸檬酥、脆肉紙人氣商品，更推出「紅藜帕瑪森起司棒、金棗酥、麥香蔓越莓小西餅、巧克力杏仁小西餅、咖啡小西餅」等新口味產品，讓民眾選購做公益吃得健康、安心，Lexus桃園公司認購374盒禮盒，員工擔任志工協助推廣春節禮盒，支持身心障礙朋友。