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新竹棒球場改善完成 市府：測試練習獲肯定

中央社／ 新竹市19日電

新竹市政府今天表示，新竹棒球場改善優化完成，近日邀請全日本大學軟式野球聯盟及台灣多支青棒隊進行友誼交流賽，各隊皆對球場表示肯定。

新竹市政府今天在臉書Facebook粉絲專頁「新竹市新鮮事」發文表示，新竹棒球場歷經4個月、累計召開19次改善小組會議，現已改善優化完成，陸續邀球員工會、中華職棒大聯盟、美國職棒大聯盟會勘確認改善及優化項目到位，並就細部項目微調提供專業建議，盼提供更優質的場地使用及觀賽品質。

市府指出，近日邀請全日本大學軟式野球聯盟、平鎮高中青棒隊、台南青棒隊到訪新竹市，分別與新竹市成德高中青棒隊進行友誼賽，3場比賽皆圓滿落幕，前來交流的各支球隊均對棒球場空間、硬體表示肯定。

市府表示，全日本大學軟式野球聯盟團長上木卓說，「新竹市立棒球場設施完善，帶給球員們很好的回憶，希望台日除了棒球外，在各項文化上都能有所交流」。

新竹市立棒球場 日本 台南

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