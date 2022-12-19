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楊文科有機會挑戰大新竹市長？大新竹合併再浮上檯面

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
高虹安（左）選前曾密會楊文科（右），密室商談大新竹合併。記者王淑君／攝影
高虹安（左）選前曾密會楊文科（右），密室商談大新竹合併。記者王淑君／攝影

新竹縣府今主導舉辦論壇，論壇上公布大新竹合併可行性評估報告，報告結論「竹竹苗合併」最適合，立刻引發政壇熱議，尤其新竹縣長楊文科選前密會新科新竹市長高虹安就是密談大新竹合併，楊是否會成為大新竹新共主讓各界都關注。

大新竹合併議題是由前新竹市長林智堅在去年9月突然拋出，更引發政壇動盪，當時林智堅的「竹竹併」原本還獲得楊文科善意支持，不過在楊文科拉進苗栗縣共同討論合併後卻開始變卦，大新竹合併突然變成藍綠吵翻天的話題。

林智堅傾向以新竹縣市合併為主，若要滿足地制法的人口要求，則可合併苗栗縣的苗北地區，不過此構想立刻引發苗栗縣長徐耀昌反彈，痛批林智堅是要瓜分苗栗，徐還在新竹縣舉辦的升格協商會議上隔空嗆林「年紀輕輕、機關算盡」。

因爭議太大，一直到今年3月都無法取得共識，如何修地制法各方都有考量，林智堅當時更直指國民黨違背民意，稱朱立倫是「大新竹合併升格的劊子手」；同時隨著年底選舉逼近、林智堅表態參選桃園市長，大新竹合併又突然漸漸銷聲匿跡，不禁令藍白齊嘲大新竹合併就是民進黨因人設事的鬧劇。

不過就在選前半個月，高虹安11月9日上午在助理費爭議爆發傳出住院，卻在當天下午就到新竹縣府密會楊文科，還被媒體捕捉到她手上插著針頭，密室會議後2人都坦承的確是在討論大新竹合併議題。

2人似乎都對大新竹合併抱持期待，如今楊順利連任，高也入主市府，不過楊似乎動作更快，等不及高虹安月底上任，就提前主導公布了合併可行性評估，引發外界遐想；若大新竹確定合併，最快4年後楊文科就能競選大新竹市長，未來他和高虹安、鍾東錦的互動將是各界關注焦點。

新竹 楊文科 高虹安 林智堅 苗栗縣

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