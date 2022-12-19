張善政公布小內閣名單 準綠黨團副總召評：桃朱隱園

桃園市長當選人張善政今天公布桃園市政府人事名單，第三屆市議會民進黨團副總召集人、市議員當選人張肇良回應表示，張善政公布新市府人事名單，大部分是前縣長朱立倫、吳志揚的人馬回鍋酬庸味道濃厚，標準的新瓶裝舊酒，了無新意，沒有任何亮點可言。

第三屆桃園市議員當選人即將25日宣誓上任，新任市議會民進黨團選出正、副總召集人為呂林小鳳、張肇良兩人，張肇良以「第三屆市議會民進黨團副總召集人」名義發布新聞稿，點評張善政新人事名單，包括副市長蘇俊賓、副秘書長金志聿及賴淑華、農業局長陳冠義、都發局長江南志、民政局長劉思遠、勞動局長李賢祥、體育局長許彥輝、衛生局長劉宜廉、秘書處長許淑真、研考會主委吳肇銘等人，為朱立倫、吳志揚的人馬，並指經發局長張誠屬議長邱奕勝推薦人選。

張肇良表示，張善政不是桃園人，也和桃園沒有淵源，所以沒有安排自己人馬到市政府，整個名單沒有亮點，只看到朱立倫、吳志揚縣長時候的官員回鍋，尤其是朱立倫人馬居多，變成「桃朱隱園」的市政府。

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