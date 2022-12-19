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苗128通霄段拓寬工程延宕多年 歷經7次招標今天終動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗128通霄段將原路拓寬到15公尺，採雙向包括一車道及機慢車優先道設計配置，可大幅增加行車安全性。圖／縣府提供
苗128通霄段將原路拓寬到15公尺，採雙向包括一車道及機慢車優先道設計配置，可大幅增加行車安全性。圖／縣府提供

苗栗縣通霄鎮鄰近銅鑼鄉山區是石虎活動熱區，貫穿山區的苗128道路，其中通霄段拓寬工程，因生態環評延宕多年，今年9月20日第4次招標流標當天，6.7公里處又發生今年縣內第5起石虎路殺事件，再度引發保育人士憂心；經縣府續辦招標作業後，該工程中終於在今天正式動工，可望早日打通苗128瓶頸路段。

苗128通霄段拓寬工程總經費1億9091 萬元，今年9月1日提送徵收計畫書，報請內政部審議，因經費材料上漲以及生態環境評估等因素，流標5次，經重新檢討預算後重新上網招標，最終歷經7次上網招標公告後順利決標後完成發包。

因近年石虎路殺事件頻傳，該拓寬工程也引起保育人士重視，深怕施工將衝擊石虎棲地與生存，但縣府工務處明確指出，拓寬工區在苗128道路3.6至4.9公里區間，苗128多起石虎路殺地點都在工區以外，且工區內經1年多的監測，並未發現石虎活動。

縣府表示，128線是連接國道1號、3號道路，有助建構完整路網，拓寬案早經交通部核定生活圈道路交通系統建設計畫。為減少對生態衝擊，評估急迫路段國3通霄交流道至烏眉國中間，原路拓寬到15公尺，採雙向包括一車道及機慢車優先道設計配置，可大幅增加行車安全性。

今天上午辦理動工儀式，由縣長徐耀昌持鏟動土，焚香祝禱工程順利，工程預計113年8月完工，可有效提升苗128交通服務水準及行車安全，完善銅鑼科學園區至海線地區主要聯絡道。另外，針對野生動物保護措施部分，工程也將加入生態廊道及增設150公尺防護網等生態友善設施，並以警告標誌提醒用路人放慢車速，以兼顧生態平衡。

苗128通霄段拓寬工程，今天上午辦理動工儀式，由縣長徐耀昌持鏟動土，預計113年8月完工。圖／縣府提供
苗128通霄段拓寬工程，今天上午辦理動工儀式，由縣長徐耀昌持鏟動土，預計113年8月完工。圖／縣府提供

石虎 徐耀昌

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