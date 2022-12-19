苗128通霄段拓寬工程延宕多年 歷經7次招標今天終動工

苗栗縣通霄鎮鄰近銅鑼鄉山區是石虎活動熱區，貫穿山區的苗128道路，其中通霄段拓寬工程，因生態環評延宕多年，今年9月20日第4次招標流標當天，6.7公里處又發生今年縣內第5起石虎路殺事件，再度引發保育人士憂心；經縣府續辦招標作業後，該工程中終於在今天正式動工，可望早日打通苗128瓶頸路段。

苗128通霄段拓寬工程總經費1億9091 萬元，今年9月1日提送徵收計畫書，報請內政部審議，因經費材料上漲以及生態環境評估等因素，流標5次，經重新檢討預算後重新上網招標，最終歷經7次上網招標公告後順利決標後完成發包。

因近年石虎路殺事件頻傳，該拓寬工程也引起保育人士重視，深怕施工將衝擊石虎棲地與生存，但縣府工務處明確指出，拓寬工區在苗128道路3.6至4.9公里區間，苗128多起石虎路殺地點都在工區以外，且工區內經1年多的監測，並未發現石虎活動。

縣府表示，128線是連接國道1號、3號道路，有助建構完整路網，拓寬案早經交通部核定生活圈道路交通系統建設計畫。為減少對生態衝擊，評估急迫路段國3通霄交流道至烏眉國中間，原路拓寬到15公尺，採雙向包括一車道及機慢車優先道設計配置，可大幅增加行車安全性。