新竹縣成立手語視訊翻譯專區 造福聽語障民眾

新竹縣政府今天成立「手語視訊翻譯服務」專區，縣長楊文科致詞表示，透過現場即時手語翻譯，讓聽覺、語言功能障礙的民眾更方便洽公。

新竹縣政府今天在縣府大廳成立「手語視訊翻譯服務」專區，楊文科與新竹縣天使之音協會理事長林基順等人共同揭牌。

楊文科致詞表示，在竹縣的聽覺障礙者有2919多人、語言障礙者有273多人，他重視對弱勢縣民的照顧，因此，透過成立「手語視訊翻譯服務」專區，提供聽、語障礙鄉親友善的環境、空間，讓縣政府服務零距離。

社會處長李國祿向中央社記者表示，為突破空間限制，這次也推出手語視訊LINE服務，透過線上服務，不僅給予偏鄉地區民眾照顧，也讓有需求的民眾，能方便詢問，服務內容包含洽公、就業、就醫、社會參與等各項公共事務。

李國祿說，「手語視訊翻譯服務」專區與線上的手語視訊LINE服務，提供服務的時間，皆固定在每週二、四上午9時到中午12時，歡迎有需要的民眾多加利用。