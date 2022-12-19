桃園環保行政園區今啟用 鄭文燦讚：舊的不輸新的

桃園市府辦公廳舍不敷使用，市府將舊司法園區整修為「環保行政園區」，由環保局和環境清潔稽查大隊進駐。桃園市長鄭文燦今主持揭牌啟用儀式表示，新環保行政園區不僅讓空間活化利用，也可紓解巿府辦公空間不足問題。

舊司法園區占地約1.6公頃，原為桃園地方法院及桃園地方檢察署所在地，建物樓地板面積約3000坪。桃園升格後環保局業務量增加，員額近600名，部分業務單位只能在市府外租用辦公室，如今進駐舊司法園區後，一年估計可省下556萬租金。

環保局表示，桃園工廠上萬家，為強化汙染預警效能，新辦公廳舍建置環境汙染監控中心，24小時派員監看，當發生環境異常或汙染，監控中心即可利用衛星監控派遣稽查車組、結合稽查平板APP及稽查管制資訊系統，將稽查業務全面e化管理，加速稽查，防止汙染擴大。

另響應綠色能源政策，環保行政園區屋頂與地面都架設太陽能光電設備，每年發電量約163萬度，預計能減少831.6公噸碳排放，設備明年初完工。

鄭文燦表示，雖然環保行政園區辦公廳舍沿用舊建築，但「舊的不輸給新的」，行政機關進駐後也做了改造，包括拆除既有圍牆讓園區更明亮開闊且親民、增設YouBike站點、整頓人行道、保留園區內老樹、規畫2處供民眾休憩的小公園，並於廳舍入口處增設民眾洽公區，讓民眾洽公更舒適。

環保局長呂理德表示，法院搬遷遺留許多家具，為延續使用壽命，透過清潔大隊設立的「桃仔園修惜站」賦予新生命，實踐減廢與資源循環利用，落實垃圾源頭減量精神。