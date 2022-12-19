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苗栗市風格慶耶誕 2燈區越夜越美麗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供
苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供

苗栗市「風格」耶誕節活動，今年連接市民廣場、好客廣場，設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，12月24日晚間還有特別火和LED素材點燈秀，街頭越夜越美麗。

苗栗市今年耶誕主燈「花現苗栗」在市民廣場，竹子結構搭配編織竹篾、籐球及仿真花藝，手工打造8公尺高創意耶誕樹，好客廣場「苗栗花城」則是30顆冰晶玫瑰裝飾紅色花塔，取「花」和「發」的諧音，祝福苗栗市花開富貴，一路發、發、發。

耶誕節活動12月24日下午3點起在市民廣場，安排耶誕市集、街頭藝人秀，晚上6點30分點燈音樂會，雙女聲創作歌手Annie&Taco安妮塔克、原住民懷舊樂團、客家兒童合唱團表演。

重頭戲晚上7點「狂夢藝術」團體，利用火和LED為素材，表演精彩的移動式點燈秀，現場並準備1000份紀念品，拍照打卡上傳臉書「2022苗栗耶誕」粉絲專頁,，再送小禮物。

苗栗市公所連續4年舉辦耶誕節活動，去年造雪機製造飄雪的情境，前年客家花布耶誕樹，市長邱鎮軍說，創造屬於苗栗市耶誕風格，行銷山城之美，提升觀光效益，燈區將點燈至1月5日，歡迎民眾來苗栗市，體驗不一樣的耶誕節。

苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供
苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供

苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供
苗栗市耶誕節活動，市民廣場、好客廣場設置「花現苗栗」、「苗栗花城」燈區，即日點燈至明年1月8日，街頭越夜越美麗。圖／苗栗市公所提供

耶誕節 客家花布

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