苗栗今新增確診295例 公費流感疫苗即將用罄剩6千多劑

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診295例，其中男性141人、女性154人，累積本土案例18萬9061人，人口占比確診率達35.33%；縣府表示，公費流感疫苗即將用罄，約僅剩6千多劑左右，尤其「學齡前幼兒、65歲以上長者」等流感高風險族群要儘速接種。

因應全國疫情已經呈反轉傾向，未來預期可能有另一波疫情，加上天氣寒冷，冬季是呼吸道疾病好發期，年關將近、出國旅遊及中國疫情等，民眾盡快前往接種疫苗，希望符合資格者儘快施打次世代新冠疫苗增加保護力。

另外，流感重症高危險群若出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請留意是否出現「呼吸困難、急促、發紺（缺氧）」等危險徵兆，必要時盡速就醫。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親，流感疫苗可與其他不活化疫苗（包括COVID-19疫苗）同時接種或間隔任何時間接種，曾確診COVID-19的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗，建議尚未完整接種疫苗的鄉親，儘早前往合約醫療院所預約接種疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。

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