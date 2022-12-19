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新竹縣府啟用手語翻譯專區、LINE服務 造福聽語障朋友

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣大廳服務台成立「手語視訊翻譯服務」專區，由手譯人員在每周二、四上午9時到中午12時固定駐點服務。圖／縣府提供
新竹縣大廳服務台成立「手語視訊翻譯服務」專區，由手譯人員在每周二、四上午9時到中午12時固定駐點服務。圖／縣府提供

為讓聽語障民眾更方便洽公，新竹縣府結合新竹縣天使之音協會，利用公益彩券盈餘分配基金，在縣府大廳服務台成立「手語視訊翻譯服務」專區，由專業手譯人員在每周二、四上午9時到中午12時固定駐點，提供即時手語翻譯，並推出手語視訊LINE服務，希望讓溝通零距離。

新竹縣推出的手語視訊LINE服務官方LINE帳號為@107sczmi，可突破空間限制，固定在每周二、四上午9時到中午12時，線上提供聽語障者洽公、就業、就醫、社會參與等各項公共事務手語翻譯服務。

新竹縣府今上午舉辦記者會，由縣長楊文科偕天使之音協會理事長林基順及多位民代等，共同為手語視訊翻譯服務專區揭牌，並由天使之音協會帶來精彩手語歌表演，並安排即時聽打服務，讓在場的聽、語障礙朋友快速理解服務內容。

楊文科表示，新竹縣身心障礙者約有2.4萬人，其中聽覺障礙者有近3千人，而語言障礙者有近3百人，因此手語翻譯服務專區正式揭牌，可提供聽、語障礙鄉親一個友善的環境、空間，讓縣府的服務零距離，實現老中青幼通通照顧的施政核心目標。

社會處指出，新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口上路至今已10年，主要提供24小時整合服務派遣服務，如夜間緊急案件、夜間就醫等需求，則將視情況提供派員服務，申請服務管道包括免付費專線申請0800-668-311、傳真0800-668-211、24小時手機簡訊0978-172-677、E-mail：hcg.angel@gmail.com等方式，服務窗口接獲申請後，將立即規畫後續服務與派案。

手語 新竹 LINE

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